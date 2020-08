Nessa Barrett ammette di soffrire d’ansia e di disturbo bipolare

Nessa Barrett è molto sincera riguardo la sua salute mentale. In una recente intervista, la cantante 18enne di Pain ha rivelato di soffrire del disturbo bipolare e di attacchi d’ansia.

“Ho un disturbo d’ansia generalizzato e soffro di disturbo bipolare, ha detto a ET. “Sono stata in terapia per l’ansia da quando avevo, tipo, sei anni. E poi, quando avevo circa 14 anni, mi è stata diagnosticata la depressione. E poi recentemente mi è stato diagnosticato proprio il disturbo bipolare”.

“Sono solo un’adolescente che sta ancora crescendo e imparando, e mi stanno tutti guardando”, ha aggiunto Nessa. “Quindi ci sono momenti in cui commetto errori e le persone sono molto difficili quando si tratta di questo. E non importa quanto sincera o dispiaciuta io possa essere, sono comunque criticata per tutto ciò che faccio, il che è difficile, ma l’ho imparato a mie spese. “

Nessa ha anche parlato di come ha affrontato il bullismo online e di aver deciso di prendersi una pausa dai social network.

“Per la mia salute mentale, mi sono resa conto che leggere quei commenti e soltanto vedere quei commenti non era salutare”, ha detto. “C’è stato un punto in cui ho cancellato tutte le mie app e le ho scaricate di nuovo. E poi, non appena le mie cose sono state pubblicate, le ho cancellate ancora in modo da non dover guardare tutti i commenti, nessun DM.”

Pochi giorni fa, Nessa ha pubblicato il suo primo singolo, Pain, e il suo relativo video musicale. Il brano è stato composto da lei stessa a Los Angeles dove recentemente si è trasferita per concentrarsi solo sul suo sogno più importante, quello di fare musica.