C’era una volta a… Hollywood: come guardarlo in streaming

C’era una volta a… Hollywood, l’ultimo grande successo di Quentin Tarantino arriverà domani 1 maggio su Sky. Tutti gli abbonati potranno vedere il film in prima serata alle 21.15 su Sky Cinema Due, oppure su Sky Cinema Collection alle 21.45. Il film sarà disponibile in streaming anche su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

LEGGI ANCHE: C’era una volta a… Hollywood la recensione del film

Acclamato dalla critica e grande successo al box office, C’era una volta a… Hollywood ha vinto due Oscar e vanta un cast stellare tra cui spiccano Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.

La trama del film:

C’era una volta…a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ultimo periodo dell’età d’oro di Hollywood.

Guarda il trailer di C’era una volta a… Hollywood:

Ma non è finita qui. Dal 1 maggio fino al 10 maggio Sky Cinema Collection dedicherà la propria programmazione al genio di Tarantino. Tra i film che sarà possibile rivedere non mancheranno Pulp Fiction, Kill Bill Vol. I e II, Jackie Brown e The Hateful Eight.

Verrà proposta anche una “Conversazione con Quentin Tarantino”, uno speciale esclusivo dove il regista racconta il suo 1969 e la fine del sogno della controcultura hippie, dopo gli omicidi perpetrati da Charles Manson. Il regista spiega anche cosa abbia significato per lui aver diretto due star come Leonardo DiCaprio e Brad Pitt e parla di come la sua vita abbia avuto una svolta dopo il matrimonio con la modella e cantante Daniela Pick.