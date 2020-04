I BTS pubblicano il trailer del documentario Break the silence!

I BTS hanno pubblicato il trailer ufficiale del documentario dedicato alla band, film che la vede impegnata nei suoi due più recenti tour, Love Yourself e Love Yourself: Speak Yourself.

Nella clip, possiamo vedere il gruppo sul palco, in studio di registrazione e anche nei momenti più faticosi che hanno accompagnato ogni esibizione.

La band K-Pop più amata al mondo sta dunque preparando un nuovo progetto che sarà presto disponibile per tutta l’Army. Il prossimo 12 maggio sarà infatti disponibile questo nuovo documentario sulla band, intitolato Break the silence.

Con questo nuovo docu-film avremo la possibilità di scoprire qualcosa in più sul dietro le quinte del percorso che va dal Love Yourself Tour allo Speak Yourself Tour. Un turbinio di emozioni, di balletti e di canzoni viste per la prima volta dai fan con un punto di vista diverso e di certo più intimo. Stiamo parlando di un periodo totale di due anni, dal 2018 al 2019.

Il pre-order per visionare le puntate del documentarrio prenderà il via alle ore 11:00 del 28 aprile (fuso italiano) con i primi due episodi che andranno in onda alle 14:00 (fuso italiano) su Weverse. Non è, almeno per il momento dato, sapere quanti saranno gli episodi in totale.

L’annuncio del nuovo disco e il rinvio del prossimo tour

Proprio di recente, come vi abbiamo raccontato qui su GingerGeneration, i BTS hanno annunciato l’arrivo di un nuovo disco. In una recente intervista, RM ha confermato che questo periodo di quarantena sta servendo ai ragazzi per scrivere nuova musica!

Il tour 2020 dei BTS, invece, sarebbe teoricamente dovuto partire lo scorso 11 aprile da Seoul. Ma la capitale koreana, come praticamente tutte le capitali del mondo, è stata travolta dall’emergenza sanitaria. Così Big Hit Entertainment ha dovuto annunciare il rinvio del tanto atteso Map of the soul 2020 Tour.

BTS (방탄소년단) 'BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES' Official Trailer

Watch this video on YouTube