Random: annuncia che a fine agosto arriva il suo nuovo singolo

Dopo il successo di Sono un bravo ragazzo, Random è pronto a pubblicare un nuovo singolo estivo che uscirà a fine agosto. Non si tratta, però, di una canzone latineggiante e lui stesso ne spiega il motivo scrivendolo nell’annuncio appena pubblicato:

Quando ho iniziato a scrivere ho sempre avuto come obiettivo quello di raccontare aneddoti vissuti personalmente..nei quali qualcuno può ritrovarsi. In questi ultimi mesi ho ricevuto diverse proposte dove venivo invitato a realizzare canzoni “latineggianti estive”. Cordialmente ho rifiutato tutte le offerte. Perchè? Perchè esistono tantissimi professionisti di quel settore che possono farlo meglio..e sopratutto voglio rimanere fedele a tutte quelle persone che hanno creduto in me.. il mio pubblico. A fine Agosto.. esce il mio nuovo singolo, tutto per voi.