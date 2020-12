Trend TikTok migliori del 2020: quali sono state le tendenze in assoluto migliori di questo anno così difficile che sta per volgere al termine? Scopritelo insieme alla redazione di Ginger Generation!







Trend TikTok: tutte le tendenze, challenge e gli hashtag migliori del 2020!

Le tendenze su TikTok possono nascere grazie a un singolo video e diventare fonte di ispirazione per tutti, diffondendosi rapidamente con l’aiuto di canzoni, suoni o hashtag. Con l’hashtag #amoilmiocorpo, per esempio, la community ha celebrato la bellezza in tutte le sue forme; con #usolamiavoce, ha invitato a esprimersi a sostegno di una causa particolarmente sentita per un mondo in cui amore e uguaglianza prevalgano sempre. Infine, tra i trend che hanno intrattenuto e sensibilizzato la community durante il periodo del lockdown, #iorestoacasa, #activeplank e #museoacasa.

Qui sotto trovate la top 10 dei più usati quest’anno!

• #IoRestoaCasa: https://www.tiktok.com/@fedez/video/6804749093487774982

• #ImparaConTikTok:

https://www.tiktok.com/tag/imparacontiktok

• #ActivePlank

• #UsoLaMiaVoce:

• #AmoIlMioCorpo

• #MuseoaCasa

• #ConsigliDiViaggio

• #ConsigliDiModa

• #CiaoJuve

• #aCenaCon

Fra questi, il nostro hashtag preferito e il più importante è probabilmente #iorestoacasa. Con questo messaggio siamo infatti riusciti a superare il primo, difficilissimo periodo di quarantena forzata.

Fedez, come riportato qui sopra, è stato in questo senso un vero e proprio king. Grazie ai suoi social, e TikTok in particolare, il rapper si è reso protagonista di una serie di adorabili siparietti familiari che ci hanno strappato più di qualche sorriso. L’artista è stato proclamato da TikTok come uno dei punti di riferimento della piattaforma nel 2020 insieme a Michelangelo Vizzini, Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini, Ghali e molti altri ancora!