Summertime 2: Netflix cerca comparse! Il casting sarà online

Qualche settimana fa vi avevamo annunciato la conferma delle seconda stagione della serie Summertime (leggi i dettagli qui). Netflix ha iniziato le ricerche per le comparse che visto il periodo particolare saranno svolte a distanze. Ecco i dettagli sul casting!

Netflix informa che sarà un impegno lavorativo, regolarmente retribuito, di una o più giornate a seconda delle disponibilità. In particolare, il casting Summertime 2 sarà rivolta a “figuranti di età compresa tra i 18 e i 70 anni e persone che possano interpretare ruoli di bambini di un’età compresa tra 1 e 12 anni. Le riprese sono previste tra luglio e ottobre 2020”. Un interessante opportunità per chi fosse alla ricerca di un lavoro per arrotondare o voglia farsi notare.

Per partecipare al casting (che sarà online) è necessario andare sulla pagina Facebook di Cast-in-BO, scaricare la scheda di selezione e compilarla. La scheda compilata dovrà essere inviata a [email protected] allegando tre foto recenti: un primo piano, un mezzo busto e una figura intera. Dopo aver mandato il materiale il candidato dovrà compilare una liberatoria sottoscritta (in caso di minori la liberatoria dovrà essere sottoscritta genitori o tutori) che sarà richiesta in un secondo momento. Cattleya ha dichiarato il suo impegno per rispettare le diversità: Per qualsiasi ruolo, verrà considerato qualsiasi candidato senza distinzioni di disabilità, razza, età, colore, nazionalità di origine, origini etniche o altri elementi che possano essere considerati discriminatori.

Nel finale della prima stagione Ale (Ludovico Tersigni) lascia la riviera romagnola alla volta della Spagna. Lì infatti ha ottenuto un contratto con una scuderia per tornare a correre. Summer ha promesso ad Ale che la lontananza non cambierà nulla. Resisterà la loro storia a distanza? Molte story-line sono chiuse quindi Summertime 2 probabilmente aprirà nuove vicende magari con un salto temporale o nuovi personaggi