Cyber Monday 2020 Nike: ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ultimi sconti disponibili sul sito dell’azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo!

Cyber Monday 2020 Nike: ecco le info da sapere per poter accedere agli ultimi sconti sul sito!

Vi ricordate quando, qualche giorno fa, su Ginger Generation vi avevamo raccontato degli sconti in anticipo per il Black Friday 2020? Perfetto, se ricordate bene vi avevamo parlato anche di grosse sorprese in arrivo! E oggi abbiamo mantenuto la promessa, perché abbiamo il piacere di confermarvi l’arrivo di nuovi sconti sul sito Nike. E, udite udite, questa volta sull’intero catalogo!

Fino al 30 novembre (affrettatevi, insomma, avete ancora poco tempo!) sul sito Nike troverete infatti (quasi tutto) il catalogo in offerta speciale.

In occasione del Cyber Monday 2020, infatti, i prodotti sul sito saranno a vostra disposizione con un fantastico 25% di sconto.

La scelta è pressoché infinita. Sul sito di Nike troverete scarpe da ginnastica, da runner, felpe, leggins, pantaloncini da corsa…insomma tutto quello di cui avete bisogno per restare in forma! Prodotti comodi e di alta qualità, colorati e alla moda.

Se siete interessati ad attivare gli sconti vi basterà scegliere il vostro prodotto preferito e inserire, prima del pagamento, il codice SHINE20 nella sezione relativa.

Qui sotto trovate una selezione di prodotti che potrebbero fare al caso vostro. Cliccando sull’immagine accederete a tutti i dettagli su ogni singolo capo!