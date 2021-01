Lego Vidiyo: la nuova esperienza di making musicale

Lego Vidiyo è la nuova esperienza di making musicale che permette ai bambini di sperimentare il loro talento e creatività. L’app permette di creare veri e propri videoclip. Vidiyo è un progetto Lego Group e Universal Music Group (UMG). L’ideale per i piccoli amanti della musica, che potranno dirigere e produrre i loro video musicali. Il tutto sul ritmo di hit mondiali e di artisti UMG in testa alle classifiche. Un pensato per i bambini dai 7 ai 10 anni e garantisce loro un ambiente sicuro, in cui potersi muovere tra mondo reale e gioco digitale. La piattaforma incoraggia i bambini a sperimentare con gioco e musica creando una forte combinazione, importante per la loro crescita. Questo permetterà di arricchire le loro abilità di condividere emozioni e creatività con chi li circonda.

LEGO VIDIYO: DIVERSI GENERI DI MUSICA DA SPERIMENTARE

Combinando le nuove tecnologie con Lego System in Play e musica di qualsiasi genere, degli artisti più in voga del momento, Lego Vidiyo fornisce ai piccini un’opportunità esclusiva per esprimersi in maniera creativa, incaricandoli delle proprie produzioni musicali. In questo modo potranno rinnovare la loro musica preferita, attraverso l’immersione in un’esperienza sicura e positiva: Infatti, Lego Vidiyo richiede, oltre al permesso dei genitori, anche un controllo sui contenuti caricati sul feed dell’app. Mamma e papà avranno poco da preoccuparsi, in quanto i bambini non faranno altro che sperimentare la loro creatività online in maniera sicura.

LE OPZIONI DI LEGO VIDIYO

Oltre che a contenere una ricca miscela di elementi Lego, minifigure, musica, realtà aumentata e una nuova e vivace App, Lego Vidiyo è caratterizzato da una moltitudine di opzioni di montaggio video tramite il nuovo effetto speciale “BeatBits”. I giovani videomaker avranno l’opportunità di trovare il proprio stile per dare vita a un video musicale unico. Non bisognerà fare altro che scegliere le varie canzoni disponibili, creare le band, scegliere gli effetti speciali e preparare il palco. Lo spettacolo (e il divertimento) è assicurato!

