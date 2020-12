Baby Shark – La serie: la prima puntata il 22 dicembre su NickJr!

Baby Shark – La serie sbarcherà finalmente in tv come speciale regalo di Natale per tutti i bambini fan della canzoncina virale!

Baby Shark – La serie: ecco quando e dove andrà in onda!

Stiamo infatt per goderci l’attesissimo debutto del primo episodio della serie animata “Baby Shark’s Big Show!”. Il 22 Dicembre alle 20:00 solo su NickJr, il canale prescolare in onda sul canale 603 di Sky, si va tutti sott’acqua con il primo episodio inedito! La puntata si intitolerà “Il desiderio di Nuotale”.

Ed è solo l’inizio! Il fenomeno mediatico Baby Shark darà vita a un’inedita serie animata, che nel 2021 invaderà NickJr (canale Sky 603) per divertire i bambini a ritmo di musica e avventure marine!

Ecco la programmazione speciale di Nick jr e Super! per questi giorni così speciali!

Ttti i giorni alle 15:40 sarà in onda lo Stunt di programmazione natalizia: I piccoli aiutanti di Babbo Natale. Un’ora di programmazione speciale con le avventure natalizie dei personaggi più amati come: Paw Patrol, Blaze, 44 Gatti, Blues’ Clues and you e tanti altri.





Il 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20:00, è pronta al debutto Deer Squad, la nuovissima serie prescolare che ha come protagonisti Kay, Rammy, Lola e Bobbi. Quattro “cerbiatti in azione” che con i loro mitici poteri (acqua, sole, terra e piante) e dei veicoli supertecnologici proteggeranno la città e la foresta che la circonda. Una serie improntata sull’ecologia e sull’ambiente.

Su Nickelodeon – canale 605 Sky – dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 15.30, debuttano finalmente i nuovi episodi della serie animata Lui è Pony.

Su Super! l’appuntamento è dal 19 dicembre al 10 gennaio con Let’s Movie con un doppio appuntamento! Alle 11.25 e alle 19.05. Il 25 dicembre andranno in onda una carrellata di episodi speciali a tema degli show più amati del canale. Inoltre, dal 19 dicembre, in corrispondenza con gli episodi de I Thunderman alle 18.15, saranno trasmesse le migliori foto famiglia in versione postcard natalizia che gli utenti avranno mandato al sito del canale.