Deddy e Rosa di Amici 20 si sono baciati: ecco il video!

Nel corso della puntata di Amici 20 abbiamo assistito dello scoppio di una nuova storia d’amore all’interno della scuola. Deddy e Rosa si sono baciati! OMG!

Era in effetti da un po’ di giorni che il cantante e la ballerina ci avevano lanciato dei segnali sospetti. Li avevamo visti avvicinarsi sempre di più. Il sospetto che qualcosa stesse bollendo in pentola era in effetti sempre più concreto.

Nella puntata di oggi, 4 febbraio, abbiamo avuto la conferma ai nostri dubbi. Deddy e Rosa hanno prima iniziato a coccolarsi e a cercarsi come due veri innamorati. Successivamente, i due concorrenti si sono presi un momento tutto per loro su un divanetto, lasciandosi andare. Ed è proprio qui che alla fine è scattato il bacio!

In ogni caso, Deddy ha subito manifestato dei dubbi riguardo a questa possibile relazione. Il cantante ha infatti paura di innamorarsi di Rosa e di uscire dalla scuola, dovendola così abbandonare.

Subito dopo questo tenero siparietto abbiamo assistito ad una lezione di storia della danza da parte della critica Francesca Bernabini. Ecco cos’ha raccontato l’esperta agli studenti sulla Carmen di Bizer:

La storia di Carmen è importante, si parla die lei come l’emblema della seduzione. Si tratta della storia di un uomo che lascia tutto per amore, e la storia di una dona che ama e si batte per la sua libertà. Vuole vivere senza nessun vincolo, è una storia di emancipaizone femminile. Ma è anche una storia di femminicidio.

Don José per la sua gelosia folle nei confronti della donna, forte, passionale e bellissima, alla fine la ucciderà. La volgarità non è necessaria per raccontare la sessualità, un balletto per essere sensule deve fare intendere una cosa piuttosto che esplicitarle.