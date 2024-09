Con l’arrivo su Prime Video de Gli Anelli del Potere 2, serie prequel de Il Signore degli Anelli, abbiamo avuto modo di chiacchierare con Owain Arthur e Sophia Nomvete. Gli attori, che nella serie vestono i panni di Durin IV e della regina Disa, hanno già appassionato il pubblico nella stagione precedente mostrando una dinamica da power couple decisamente moderna, nonché il punto di vista del loro popolo: quello dei Nani. Nel corso dell’intervista gli attori ci hanno raccontato com’è stato riprendere i loro personaggi in questa seconda stagione che li vede coinvolti in emozionanti momenti di crescita.

La seconda stagione ha debuttato su Prime Video con i primi tre episodi il 29 agosto, a questi seguiranno altri nuovi episodi ogni settimana.

Gli Anelli del Potere 2: intervista a Owain Arthur e Sophia Nomvete

A proposito della serie

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi… mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto… restare uniti gli uni agli altri.

