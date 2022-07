Camila Cabelo avvistata con un ragazzo misterioso su una spiaggia della Florida

Camila Cabello sembrava felice lo scorso 3 luglio quando con un uomo misterioso è stata avvistata su una spiaggia a Coral Gables, in Florida, mentre indossava un bikini nero con rifiniture bianche.

La cantante di Bam Bam aveva i capelli sciolti ed era accessoriata con orecchini a cerchio in argento, sfoggiava inoltre un look senza trucco.

Il ragazzo in questione, non identificato, era a torso nudo e indossava solo un costume blu e occhiali da sole. La coppia ha camminato insieme sulla sabbia mentre godeva dei raggi del sole provenienti dall’alto. Hanno anche fatto un tuffo in acqua e sembravano condividere molte risate. Ad un certo punto, si sono persino abbracciati e sembrava che si stessero divertendo molto.

La nuova uscita di Camila con il giovane misterioso arriva meno di un mese dopo che sono nate voci sui suoi incontri con Austin Kevitch, il fondatore del Lox Club, che è una “app di appuntamenti privata con standard elevati”.

Entrambi sono stati visti fare una passeggiata serale, due settimane fa a Los Angeles, e hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Così molti hanno iniziato a credere che avessero intrapreso una relazione.

Questo nuovo avvistamento, però, stravolge tutto. Si tratta solo di un’amicizia oppure c’è dell’altro?

Camila e Shawn Mendes: ecco in che rapporti sono rimasti

Quando Camila non attira l’attenzione per la sua vita amorosa, lo fa per la sua musica anche se a volte la sua sfera privata coincide con quella professionale.

La talentuosa musicista si è esibita di recente al Wango Tango, lo stesso evento dove anche il suo ex Shawn Mendes ha suonato e i due, almeno, apparentemente hanno avuto un incontro sereno.

“Camila e Shawn sono rimasti cordiali l’uno con l’altro dalla loro rottura e si sono parlati e si sono incontrati in diverse occasioni“, ha detto una fonte a HollywoodLife a proposito di questa coincidenza.

“Sono entrambi molto chiari sul fatto di provare ancora molto amore l’uno per l’altro. Sono entrambi adulti e non riconoscere che l’altra persona era lì sarebbe stato imbarazzante, non il contrario“.

I due ex hanno anche partecipato entrambi al Met Gala del 2022. Secondo quanto riferito, hanno parlato “brevemente” e la loro “interazione è stata amichevole e autentica”.

Camila e Shawn si sono frequentati per due anni prima di chiudere a novembre 2021. Entrambi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che annunciava la separazione.