Camila Cabello ed Ed Sheeran: Bam Bam è la nuova canzone insieme

Camila Cabello ed Ed Sheeran tornano a collaborare con un nuovo singolo: Bam Bam è il titolo della canzone ed uscirà molto prima di quanto si possa immaginare.

“Bam Bam. 4 marzo con Ed Sheeran, una delle mie persone preferite e il mio artista preferito di sempre. Inoltre il mio compleanno è il giorno prima, quindi tripla vittoria”, ha scritto Camila.

Il brano è la seconda traccia promozionale dell’album Familia, il disco di prossima uscita della cantante statunitense. Parlandone con Billboard, lo scorso anno, l’artista di origini cubane ha dichiarato il significato che si nasconde dietro il titolo del progetto:

“Sei più tu con le altre persone a condividere quella gioia e il successo, qualunque cosa significhi. L’interdipendenza è rendersi conto di quanto siano importanti tutti nella tua vita. Molto è ispirato dalle mie relazioni: le mie relazioni con la mia famiglia, la mia relazione con i miei amici, la mia relazione con il mio partner [allora fidanzato Shawn Mendes]. È tutta una questione di connessioni con altre persone, da qui, Familia“.

L’ultima collaborazione di Camila Cabello ed Ed Sheeran è intitolata South of the Border ed è tratta dall’album del 2019 No. 6 Collaborations Project.

Il brano, con la partecipazione di Cardi B, ha raggiunto la posizione numero 1 nella Official Singles Chart.

Bam Bam, il singolo che farà ascoltare i due artisti di nuovo insieme, verrà pubblicato venerdì 4 marzo.

Bam Bam. March 4th with @edsheeran, one of my favorite people and artists ever. Also my bday is the day before so triple win 🥳🥳🥳🥳 https://t.co/C19CZrfo8w

— camila (@Camila_Cabello) February 21, 2022