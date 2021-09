Camila Cabello canta Good 4 U di Olivia Rodrigo (VIDEO)

Camila Cabello canta una cover di Good 4 U di Olivia Rodrigo durante la sua ospitata a BBC 1 Radio Lounge.

Durante il programma dell’ente radiofonico britannico, la cantante ha reinterpretato in modo originale il celebre pezzo contenuto nell’album Sour, disco che ha determinato il debutto di Olivia nel panorama musicale mondiale.

La canzone è stata riarrangiata e il risultato è decisamente latino, arrivando alle orecchie ascoltatore come se fosse un brano completamente diverso e al tempo stesso fedele all’originale. Camila, infatti, la canta proprio come se fosse un pezzo suo, apportandovi un’interpretazione unica e irreplicabile. La voce di Don’t go Yet si presta benissimo anche a questo brano entrando dentro la canzone come se fosse stata scritta appositamente per lei.

Ecco il video in cui Camila Cabello canta Good 4 U di Olivia Rodrigo

Se vi state chiedendo cos’hanno in comune queste due artiste, la risposta è apparentemente niente. Se non il fatto che entrambe condividono la doppia passione per il canto e la recitazione. Olivia, però, è salita alla ribalta con il suo ruolo nella serie Disney High School Musical – The Musical per poi raggiungere i vertici delle classifiche in tutto il mondo. Camila, invece, è innanzitutto una cantante eccezionale che si è conquistata un posto definitivo nel cuore dei fan con la sua parte da protagonista in Cenerentola.

Sia Camila Cabello sia Olivia Rodrigo saranno tra le performer degli MTV VMA che si terranno a New York domenica prossima. Chissà se le due artiste, dopo questa splendida cover, avranno modo d’incontrarsi!

Camila, d’altro canto, ha spiegato il motivo di questa scelta di cantare il brano. “Lei è una vocalist incredibile, questa canzone è stata una sfida perché è molto alta e richiede molto fiato. Sono stata entusiasta di farlo perché amo le sue vibrazioni punk rock”.