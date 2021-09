ClioMakeUp lancia il Fondotinta OhMyLove (prezzi e shades)

Uno dei lanci più attesi del brand di ClioMakeUp è finalmente arrivato a noi. Si tratta del Fondotinta OhMyLove uno dei prodotti più richiesti dai fan della Youtuber e anche i più voluti dalla stessa Clio che ha lavorato anni prima di trovare le consistenze, le texture e le shades perfette.

Il prodotto promette un incarnato uniforme, levigato, radioso e naturale oltre ad essere considerato rivoluzionario per il settore.

Come tutti i prodotti in gamma anche OhMyLove Fondotinta è caratterizzato da una formula Vegan, dermatologicamente testata per pelli sensibili e oftalmologicamente testata, adatta quindi agli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto.

La texture fluida, leggera ed elastica si fonde perfettamente con la pelle senza segnarla, minimizzando imperfezioni e discromie, per un effetto impeccabile soft-mat.

Qui per vedere il video di presentazione del fondotinta OhMyLove

Prezzi, shades e scopri il tuo colore!

Il Fondotinta è disponibile in ben 30 colorazione adatti a pelle chiarissime e scurissime e ha un prezzo di 28,50€. Inoltre, se si è in dubbio su quale colore scegliere il Team di Clio arriva in soccorso. Sul sito, infatti, è possibile contattarli mandando loro una foto del proprio viso con la luce naturale e sapranno indicare due shade di fondotinta che meglio dovrebbero adattarsi al proprio incarnato. Lo stesso strumento può essere utilizzato anche per il Correttore OhMyLove da abbinare.

Acquisterete il nuovo Fondotinta OhMyLove di ClioMakeUp?