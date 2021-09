Maneskin: Mammamia il nuovo singolo, in attesa del prossimo album

I Maneskin pubblicheranno l’8 ottobre il loro nuovo singolo intitolato Mammamia. Lo ha annunciato la band poco fa, insieme a un listenig party a cui sarà possibile partecipare pre-salvando il brano.

L’evento è in programma giovedì 7 ottobre alle 21.00 e riguarderà alcune delle città in cui il gruppo sta riscuotendo maggior successo. Si tratta di Berlino, Londra, Helsinki, Milano, Roma, Parigi, Istanbul, Zurigo, Oslo, Tallin, Riga, New York, Mosca, Amsterdam, Varsava, Madrid e Vilnius.

La notizia è arrivata dopo che nei giorni scorsi i quattro ragazzi hanno pubblicato degli scatti in cui indossavano la stessa cintura sulla quale è inciso il titolo della nuova canzone. Ovviamente i fan avevano intuito già di cosa si trattava!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)



Presto arriverà anche il nuovo album dei Maneskin

I Maneskin intanto sono già al lavoro in studio sui brani che comporranno il nuovo album. Teatro D’ira Vol. 2 sarà pubblicato, infatti, entro la fine dell’anno!

A riprova di ciò, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas sui loro profili social qualche tempo fa hanno dichiarato “Ci sono altri pezzoni in arrivo“.

Dopo i concerti estivi che li hanno portati a esibirsi in giro per l’Europa, Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan ne hanno programmati già di nuovi. La band ha appena svelato le date del Loud Kids On Tour 2022 che tra febbraio e marzo li vedrà esibirsi nelle più importanti città europee.

Per chiudere in bellezza tutto quello che l’uscita del primo volume dell’album Teatro d’Ira Vol.1 ha comportato, inoltre, il prossimo anno i quattro realizzeranno infine un concerto-evento al Circo Massimo di Roma. Cosa vi aspettate da Mammamia dei Maneskin?