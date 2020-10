Bryce Hall coinvolto in una rissa: l’influencer pubblica il video

Bryce Hall non smette di essere al centro della scena nel mondo degli influencer e ancora una volta per qualcosa di grosso che potrebbe comportargli un problema con la legge. Il tiktoker ed ex fidanzato di Addison Rae, ha pubblicato su Twitter un video che lo vede coinvolto in una rissa insieme a Josh Richards e a Jaden Hossler.

“Noi non approviamo la violenza ma se tu prendi a pugni qualcuno davanti a noi non abbiamo altra scelta che difenderci”, ha scritto l’influencer come per dare una spiegazione al video.

Secondo il suo punto di vista, lui e i suoi amici sarebbero intervenuti per difendere un altro ragazzo. Non tutti gli utenti che lo seguono hanno però ritenuto valida questa giustificazione adottata da Bryce Hall per spiegare l’accaduto.

we don’t condone violence, but if you punch someone in front of us, we’ll have no choice but to defend ourselves. pic.twitter.com/2SC2MHLqhB — Bryce Hall (@BryceHall) October 5, 2020

Bryce Hall non smette dunque di fare notizia da quando, alla fine di agosto, ha infranto le ordinanze della città di Los Angeles. Questo per aver organizzato enormi feste in casa sua, nonostante l’attuale crisi sanitaria globale.

Di fronte a un potenziale anno di prigione e/o a una multa di 2.000 dollari, successivamente sembrava che l’influencer avesse preso sul serio la sua “influenza”sui giovani.

Agli inizi di settembre con il collega creator Josh Richards, Bryce Hall ha annunciato che stava interrompendo temporaneamente i suoi soliti video che riguardano feste.

Lo YouTuber diventato TikToker sembrava che così stesse facendo un passo indietro rispetto allo stile di vita da festaiolo e di ragazzo turbolento.

L’apparizione di questo video, nonostante le possibili spiegazioni, tuttavia, sta facendo di nuovo dubitare ai suoi follower che sia effettivamente un buon modello da seguire.