After 3: iniziate le riprese, ma ci sono polemiche sul set?

A ridosso dell’uscita di After 2 nei cinema vi avevamo anche parlato dell‘inizio della produzione di After 3 e 4. Come ricorderete la notizia era stata data dagli stessi protagonisti, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, in un video messaggio.

A quanto pare l’inizio delle riprese è iniziato però prima del previsto. Grazie a foto apparse online possiamo già vedere gli attori impegnati sul set del terzo episodio della saga. Ovviamente tutto in sicurezza, per far fronte all’emergenza Covid, come possiamo vedere dal gran numero di addetti che indossano la mascherina.

Guarda le foto sul set di After 3

Tuttavia pare che l’inizio delle riprese del film non avvenga in un clima troppo rilassante. Secondo i rumor che circolano online pare che la produzione abbia deciso di licenziare Shane Paul McGhie, l’attore che interpreta Landon.

Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la Voltage Pictures a questa scelta, ma molti indizi lascerebbero presagire che non si tratti solo di una voce priva di fondamento.

Lo stesso Shane Paul McGhie ha postato contenuti con cui prende le distanze dal fandom. Ma soprattutto la stessa Anna Todd, la scrittrice dietro al mondo di After, ha smesso di seguire la pagina ufficiale del film su Instagram. Un comportamento che ci fa pensare che lei stessa non sia d’accordo con la produzione.

E Landon?

Alcuni fan attenti hanno trovato online delle foto sul set di Josephine Langford con un altro attore afroamericano: un dettaglio che potrebbe suggerire un recasting.

Perché? Non lo sappiamo, ma vi terremo informati. Una cosa è certa, le riprese di After 3, che attualmente si stanno svolgendo in Bulgaria, non sono iniziate in modo disteso… quello è certo.