Ariana Grande: il profumo God Is A Woman arriva in Italia (info e prezzi)

Il nuovo profumo di Ariana Grande, God Is A Woman, è finalmente arrivato anche in Italia! La nuova fragranza della cantante di Positions è sbarcata su Douglas ed è già acquistabile online mentre negli store sarà disponibile a partire dal 4 di ottobre.

Una boccetta particolare ed estraibile come lo sono tutti i profumi della sua linea che ormai da anni ci delizia con fragranze nuove, sempre innovative e adatte a tutti i gusti. God Is A Woman si ispira al potere e alla bellezza della natura, proprio come la nostra Ari esprime nell’omonima canzone e video musicale.







Costituito al 91% da ingredienti naturali, è cruelty free e totalmente vegano! Pera succosa, petali di rosa e iris sono le prime note di testa che accompagnano questa fragranza per concludere con il sentore di vaniglia del Madagascar e legno di cedro.

Prezzi di God Is A Woman

La fragranza è disponibile in 3 dimensioni:

30 ml al prezzo di 34,99€

50 ml al prezzo di 44,99€

100 ml al prezzo di 54,99€

Inoltre, per chi acquista il profumo da 100ml ci sarà in omaggio un phone mirror! Clicca QUI per acquistare il profumo sul sito di Douglas!

Arriva anche R.E.M. Beauty

Se siete appassionati della nostra Ariana saprete già che si sta espandendo nel mondo del beauty. In autunno uscirà, infatti, il suo primo brand di make up e skin care, già attesissimo dagli appassionati della cantante e non solo. Oltre a prodotti per la cura del viso e del corpo ci saranno anche degli accessori tra cui le extensions per capelli! Insomma, Ariana non si fa mancare nulla.

Acquisterete la nuova fragranza di Ariana Grande, God Is A Woman?