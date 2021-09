The Tragedy of Macbeth: il trailer con Denzel Washington e Frances McDormand

Dopo l’annuncio ufficiale, avvenuto qualche mese fa, possiamo finalmente dare un’occhiata al primo sontuoso trailer di The Tragedy of Macbeth. Diretto da Joel Coen, il film vedrà come protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand.

Il film uscirà nei cinema il 25 dicembre per poi debuttare su Apple TV+ il 14 gennaio 2022.

Guarda il trailer del flm

Il film

Il cast di The Tragedy of Macbeth comprende anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling e Brendan Gleeson. Il film riunisce i frequenti collaboratori di Coen, tra cui Bruno Delbonnel come direttore della fotografia, Mary Zophres come costumista e Carter Burwell come autore della colonna sonora. Coen, oltre a dirigere, produce il film insieme a McDormand e Robert Graf.

The Tragedy of Macbeth riunirà Frances McDormand e Joel Coen, che nella vita sono marito e moglie, dopo Ave, Cesare! del 2016. Tra le altre loro celebri collaborazioni ricordiamo Fargo, Burn After Reading – A prova di spia, L’uomo che non c’era, Crocevia della morte, Arizona Junior eBlood Simple – Sangue facile.

La storia di Macbeth

Macbeth (in lingua originale The Tragedy of Macbeth) è una delle opere più celebri e amate di Shakespeare, nota per essere uno dei lavori più complessi e densi di significato del drammaturgo inglese.

Ambientata nella Scozia medievale, Macbeth è una storia che intreccia la brama di potere e le sue conseguenze. Protagonista è Macbeth, al quale tre Streghe fanno una profezia: egli diventerà re, ma i figli del suo fedele amico Banquo regneranno dopo di lui.

Da qui il protagonista inizia a ordire trame criminose per diventare re, facendo in primis uccidere re Duncan da sua moglie Lady Macbeth e poi il suo amico Banquo con i suoi figli, tranne uno…