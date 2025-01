Wicked: quando sarà disponibile sulle piattaforme digitali

Dopo aver conquistato il pubblico in sala Wicked si prepara ad arrivare anche a casa con la possibilità di acquistare il film digitalmente oppure di noleggiarlo. Il film sarà infatti disponibile dal 23 gennaio in acquisto digitale su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft, e dal 20 febbraio a noleggio in digitale su tutte le piattaforme, incluse Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Per chi volesse apprezzare il film in lingua originale con un’esperienza aggiuntiva Wicked sarà disponibile anche in versione originale con karaoke insieme a un viaggio di 40 minuti attraverso Oz che celebra la magia trasformativa del film sullo schermo, scene eliminate ed estese e molto altro ancora solo acquistando su Amazon Prime Video e Apple TV.

A proposito di Wicked

Wicked, uno dei musical più amati e più longevi degli ultimi vent’anni, arriva sullo schermo di casa in una versione cinematografica di portata generazionale. Wicked, la storia inedita delle streghe di Oz, ha come protagonisti Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare che deve ancora scoprire il suo vero cuore. Le due si incontrano all’University di Shiz dove stringono un’improbabile amicizia, prima che le loro vite prendano strade diverse in seguito all’incontro con il meraviglioso Mago di Oz. Avventure straordinarie le porteranno a compiere il loro destino di Strega Malvagia dell’Ovest e Glinda la Buona. Wicked è una celebrazione culturale coinvolgente da rivivere più volte!

Vi potrebbe interessare anche:

Wicked: gli easter eggs e i riferimenti più belli a Il mago di Oz

Oceania 2: la recensione del nuovo Classico Disney

C’è ancora domani non può essere candidabile a Miglior Film agli Oscar