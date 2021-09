About You è arrivato in Italia: che cos’è e perché è ovunque!

Se siete stati sui social nelle ultime settimane sicurante vi sarete chiesti: Cos’è About you?! Sono giorni, infatti, che veniamo sommersi di pubblicità, sia diretta, che tramite influencer, da annunci che informano dell’attesissimo arrivo del misterioso About You nel nostro Paese. Ma cos’è? E perché è così atteso? Ma soprattutto da chi?

Che cos’è About You?

Un negozio online di vestiti. Nulla di più semplice! È un e-commerce di moda già molto noto in diversi mercati europei, che adesso sarà a disposizione anche dei clienti italiani. Una specie di Asos, per intenderci! L’annuncio è stato dato in occasione di un evento realizzato ad hoc a Milano, in presenza dei più noti influencer. Il lancio ufficiale del sito è avvenuto il 14 Settembre, giorno dal quale è possibile acquistare direttamente dall’Italia.

La campagna di promozione è passata attraverso una serie di influencer italiani, che hanno fatto post e stories per anticipare il lancio del nuovo progetto. Da Giulia Salemi a Taylor Mega, da Andrea Damante ad Aka7even, da Swami Caputo ad Awed, fino a Valerio Mazzei e tanti altri.

Cosa vendono:

Se vi fare un giro sul sito ufficiale di About You potrete vedere che è un rivenditore di brand molto amati. Il catalogo dell’azienda, specializzata nella vendita di capi d’abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, mette a disposizione prodotti di oltre 1000 brand diversi: da Levi’s a Tommy Hilfigher, fino a Nike e Adidas.

Sul sito, proprio come avviene con Asos, è presente anche una linea propria di About You.