Amici 21: Luigi, LDA, Leo, Christian, Alice e Nunzio sono al serale

Nella puntata di Amici 21 trasmessa oggi su Canale 5 arrivano altre sei maglie per il serale.

Ad aggiudicarsela in questo ultimo appuntamento pomeridiano sono Luigi, LDA, Leo, Christian, Alice e Nunzio.

Ecco perché i sei allievi sono al serale di Amici

Primo posto per Luigi nella classifica complessiva canto e ora ha la possibilità di convincere il prof Rudy Zerbi di meritare la maglia dorata del Serale! Il professore si lascia conquistare dal medley di oggi di Luigi che così può indossare la sua felpa.

I ballerini ancora non magliati si esibiscono in una gara intitolata la mia specialità, giudicata da tre esperti. Leonardo è primo nella classifica complessiva ballo dopo la suddetta gara e per lui è arrivato il momento di dare il tutto per tutto per convincere la maestra Celentano! Il ballerino colpisce nel segno e così è ammesso al serale.

Crytical, LDA, Calma e Gio Montana provano a convincere il maestro Vessicchio con la propria interpretazione di 50 Special dei Lunapop. Ad avere la meglio è LDA che ora ha un solo obiettivo: far capire al prof Rudy Zerbi di meritare la maglia dorata con la sua personalissima versione di Perdere l’amore. L’insegnante non ha dubbi: per Luca il Serale di Amici è meritato.

Christian è il più votato dai compagni che sono chiamati a esprimere una preferenza e per lui è arrivato il momento di mettercela tutta per convincere il maestro Todaro! La sua esibizione non basta però: il ballerino deve promettere di ritrovare quella luce che aveva a settembre. La convinzione dimostrata da Christian nel fare questa promessa gli fa ottenere la maglia.

Alice, prima nella classifica complessiva sia di canto sia di ballo per tutti i ragazzi senza felpa, va al centro del palco con un assolo che vale l’accesso al Serale! Per Veronica Peparini Alice rappresenta una scommessa in cui crede ancora molto.

Un passo a due davvero importante quello di oggi per Nunzio con Francesca Tocca, sulle note di un sensuale tango. Dopo l’esibizione, Todaro conferma di voler continuare a investire il suo tempo sul miglioramento del ballerino. Anche Nunzio è dunque al serale.

Resta in bilico il destino di Crytical, Calma e Gio Montana. Se vedremo anche i cantanti nella parte conclusiva di questa edizione di Amici lo scopriremo nei prossimi daytime.

Siete d’accordo con le sei ammissioni di oggi?