Selena Gomez Night: a Roma il 6 maggio (info e prezzi biglietti)

Ve ne avevamo già parlato qualche mese fa della Selena Gomez Night che poi era stata riprogrammata a causa della pandemia. Ma finalmente abbiamo una data ufficiale per questo evento tutto dedicato alla cantante di Rare.

Il 6 maggio 2022 a Roma si terrà questa serata in discoteca solo ed esclusivamente a tema Selena Gomez. Soprattutto all’estero non sono inusuali questi eventi dedicati a un singolo artista e anche qui ci si sta muovendo per fare lo stesso. L’evento organizzato da Selena Gomez Italia in collaborazione con Ciesse Eventi, si terrà in Via Laerte 46b.

Prezzi dei biglietti e dove acquistarli

La vendita sarà online sul sito EventbriteEventbrite e sarà possibile acquistare una delle tre tipologie di biglietti disponibili:

• SGI Night Standard: 20€ (1 consumazione inclusa)

• SGI Night Deluxe 30€ (prive, 2 consumazioni, guardaroba gratuito e salta fila)

I biglietti saranno molto limitati visto l’evento molto esclusivo. Saranno in vendita a partire dalle 18 di sabato 12 marzo.

Per quanto riguarda l’accesso questo è consentito anche ai minorenni, senza nessun limite di età. Sarà necessario il green pass rafforzato per accedere all’evento, secondo le attuali disposizioni.

Potete trovare tutte le informazioni più utili seguendo la pagina Instagram ufficiale, @selenagit.

Parteciperete alla Selena Gomez Night a Roma?