Bridgerton 2 – Netflix: Riprese di nuovo in corso dopo il caso di Covid

A metà luglio vi avevamo raccontato che a causa di alcuni casi di positività al Covid Bridgerton 2 aveva dovuto fermarsi. Da qualche giorno, per fortuna dei fan, le riprese sono ricominciate. La serie, che ha ricevuto numerose nomination agli Emmy, è tornata quindi ufficialmente in produzione

La conferma è arrivata direttamente da uno degli sceneggiatori che ha parlato a Variety. Siamo tornati al lavoro, ha detto. Abbiamo dovuto rallentare e fermarci per il Covid ma siamo tornati sul set. In particolare, il cast è tornato a girare tra Londra e gli studi di Los Angeles. Al momento stiamo lavorando per rifinire i primi episodi che sono veramente magnifici.

Il pubblico attende con molta ansia la seconda stagione di Bridgerton che come sappiamo avrà al centro Anthony (Jonathan Bailey). Simone Ashley interpreterà un personaggio molto vicino a lui ovvero Kate Sharma. Kate è una donna brillante e testarda arrivata da poco nella capitale inglese. Non sopporta gli stupidi ed è molto determinata nella sue scelte. Sembrerà non apprezzare nemmeno molto il visconte con cui sarà qualche tipo di interesse amoroso. Gli autori hanno modificato in parte il suo personaggio e nella serie avrà origini indiane.

Rupert Evans, tra gli ultimi arrivati nel cast, avrà invece il ruolo di Edmund Bridgerton. Sarà quindi il padre degli otto ragazzi. L’uomo morì prematuramente a soli 38 anni ma rivivrà nei ricordi di Anthony con cui ha sempre avuto un rapporto speciale.