Taylor Swift svela la data di uscita della riedizione di Red con Ed Sheeran

Taylor Swift ha finalmente dato ai suoi fan quello che desideravano. Vale a dire una data di uscita ufficiale per il suo album Red (Taylor’s version), la ri-registrazione del suo album del 2012.

La hitmaker di Lover ha condiviso un breve video teaser che mostra diverse parole confuse custodite in un caveau bordeaux. Le lettere criptate hanno rivelato i titoli delle dieci tracce e i tre artisti presenti nel prossimo album ri-registrato. Ebbene sì c’è anche Ed Sheeran, oltre a Phoebe Bridgers e Chris Stapleton.

I titoli delle tracce bonus che sono stati decodificati includono Ronan, Better Man, Nothing New, Babe, Message in a Bottle, I Bet You Think About Me, Forever Winter, Run, The Very First Night e, naturalmente, la versione di 10 minuti di All Too Well.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)



Inoltre, Taylor Swift ha finalmente rivelato la data di uscita ufficiale: Red (Taylor’s Version) vedrà la luce il 19 novembre. A parte le canzoni sopra elencate, Taylor ha anche detto ai fan su Twitter che ha molte nuove canzoni da aggiungere.

“Ne faremo anche un sacco di nuove, dal momento che Red (Taylor’s Version) include così tante canzoni che non hai ancora ascoltato. Fino ad allora, conto alla rovescia e io immagino tutto nella mia testa. In tinta rosso fuoco.“

Il numero di pezzi del prossimo album è in effetti di circa 30, tra brani tratti dall’archivio dell’artista e brani inediti. Alcune speculazioni davano per certa la collaborazione di Taylor Swift con Adele nella riedizione dell’album della cantautrice statunitense.

Sfortunatamente, le voci a riguardo sono state categoricamente smentite da una fonte anonima al magazine E! agli inizi di luglio. L’insider in questione ha spiegato che non esiste nessun brano (che avrebbe dovuto intitolarsi Broken Hearts) delle due cantautrici già registrato. E che purtroppo non c’è nessuna collaborazione in arrivo tra le due acclamate artiste.