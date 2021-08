Amici 21: Lorella Cuccarini conferma che sarà professoressa di canto

Ecco cosa ha risposto Lorella Cuccarini ai suoi follower che le hanno chiesto nelle sue Instagram Stories cosa insegnerà nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ieri, 8 agosto, la showgirl, cantante, ballerina e conduttrice ha svelato finalmente quale cattedra occuperà: ballo o canto? La risposta è canto! Queste le sue parole, riportate da All Music Italia:

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline. I giovanissimi magari non lo sanno ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album , 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”.

Lorella Cuccarini, già nella precedente edizione del talent show, ha dato prova di essere un’insegnante di canto a tutti gli effetti dedicandosi con estrema dedizione a Martina Miliddi e al suo esperimento nel mettere alla prova la ballerina con i musical.

Come dimenticare, infatti, le sue lezioni incentrate sul posizionamento del suono in maschera e sull’interpretazione. Da quello che abbiamo visto siamo sicuri che sarà una professoressa perfetta anche per questa categoria e che ci regalerà tanto bei momenti didattici da cui gli allievi di Amici ma anche tutti gli appassionati di canto potranno attingere preziosi suggerimenti.

Nel contempo, sembra ormai certo che Arisa non ci sarà. E che è proprio il suo il posto che verrà occupato dall’insegnante con cui ha fatto squadra lo scorso anno!

Ecco il video della partecipazione di Lorella a Sanremo nel 1995, anno in cui si classificò al decimo posto con Un altro amore no. E voi cosa ne pensate di questo nuovo ruolo della professoressa di Amici?