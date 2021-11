Bohemian Rhapsody stasera su Rai 1: significato e traduzione del brano

Mercoledì 24 novembre, giorno del 30esimo anniversario della scomparsa del grande genio musicale e frontman dei Queen Freddie Mercury, Rai 1, alle 21.25, propone in prima tv il film Bohemian Rhapsody.

Diretto da Bryan Singer, è interpretato da Rami Malek nei panni del leader della band britannica.

Vincitore di 4 Premi Oscar e campione di incassi al cinema, il film segue la parabola artistica e la vicenda umana di Freddie, che, sfidando, stereotipi e convenzioni, da semplice addetto ai bagagli dell’aeroporto di Heahtrow, diventa un’icona senza tempo.

Bohemian Rhapsody si sofferma, in particolare, sulle performance più emozionanti della rock band, fino all’iconico concerto Live Aid del 1985 che consegnò la band alla storia del rock.

Significato Bohemian Rhapsody

La pellicola, non a caso, prende il titolo da quello che è considerato il brano testamento di Freddie Mercury. Pubblicato il 31 ottobre 1975, ottenne subito un enorme successo. L’uscita del singolo fu accompagnata da un video musicale ancora oggi ritenuto tra i più famosi e importanti.

Il brano è celebre, innanzitutto, per la sua particolare struttura musicale. Composta da cinque diverse parti principali, include un passaggio d’opera e una sezione hard rock.

Il titolo Bohemian Rhapsody evoca proprio la struttura della canzone, considerata non convenzionale (la rapsodia appunto).

Il testo è stato interamente scritto da Freddie Mercury e, secondo uno dei biografi dei Queen, è il mezzo utilizzato dal cantante per dichiarare la propria omosessualità.

Per gli altri membri della band, invece, è sempre stato un mistero il vero significato del brano, rappresentando la complessità del cantante stesso. Il brano conterrebbe, inoltre, numerosi riferimenti religiosi di Mercury.

Traduzione Bohemian Rhapsody

Questa è la vita reale?

O è solo fantasia?

Schiacciati da una valanga

Nessuna fuga dalla realtà

Apri gli occhi

Alza gli occhi al cielo e vedrai

Sono solo un povero ragazzo, non ho bisogno di compassione

Perché oggi vinco, domani perdo

Un po’ su, un po’ giù

Dovunque il vento soffi, a me non importa, a me

Mamma, ho appena ucciso un uomo

Gli ho puntato una pistola alla testa

Ho premuto il grilletto, ora è morto

Mamma, la vita era appena iniziata

Ma ora sono andato e ho buttato via tutto

Mamma, ooo

Non volevo farti piangere

Se non torno domani a quest’ora

Vai avanti, vai avanti, come se niente fosse davvero importante

Troppo tardi, la mia ora è giunta

Mi fa venire i brividi lungo la schiena

Il corpo mi fa male tutto il tempo

Arrivederci a tutti, devo andare

Devo lasciarvi tutti alle spalle e affrontare la verità

Mamma, ooo – (dovunque soffi il vento)

non voglio morire

A volte vorrei non essere mai nato

Vedo un piccola sagoma di un uomo

Scaramouche, scaramouche ballerai il fandango?

Fulmine e saette – mi spaventano molto

Gallileo, Gallileo,

Gallileo, Gallileo,

Gallileo Figaro – magnifico

Ma sono solo un povero ragazzo e nessuno mi ama

È solo un povero ragazzo di una famiglia povera

Risparmiagli la vita da questa mostruosità

Oggi vinco domani perdo – mi lascerai andare?

In nome di Dio! No – non ti lasceremo andare – lascialo andare

In nome di Dio! Non ti lasceremo andare – lascialo andare

In nome di Dio! Non ti lasceremo andare – lasciami andare

Non ti lascerò andare – lasciami andare (mai)

Non lasciarti mai andare – lasciami andare

Non lasciarmi mai andare – ooo

No no no no no no no –

Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia lasciami andare

Belzebù ha messo da parte un diavolo per me

per me

per me

Quindi pensi di potermi lapidare e sputarmi negli occhi

Quindi pensi di potermi amare e lasciarmi morire

Oh piccola – non puoi farmi questo piccola

Devo solo uscire – devo solo uscire di qui

Ooh sì, ooh sì

Niente conta davvero

Chiunque può vedere

Niente è veramente importante – niente è veramente importante per me

Il vento continua a soffiare in ogni caso…