Queen: Face it Alone è la nuova canzone (audio, testo e traduzione)

Incredibile ma vero: i mitici Queen sono tornati oggi con una canzone inedita. Nel brano Face it Alone c’è anche la voce di Freddie Mercury, un vero miracolo che è accaduto anche grazie alla tecnologia e alla tenacia del gruppo che ha voluto fortemente riportare alla luce il brano.

Brian May, chitarrista della band di Bohemian Rhapsody, in un’intervista alla BBC ha dichiarato:

Sì, abbiamo trovato questa piccola gemma di Freddie di cui ci eravamo dimenticati. È meravigliosa, è stata una vera scoperta. Proviene dalle sessioni di The Miracle. Era un po’ nascosta in bella vista. L’abbiamo guardata molte volte e abbiamo pensato: ‘Oh, no, non possiamo salvarla’. Ma poi l’abbiamo guardata di nuovo e il nostro meraviglioso team di ingegneri ha detto: ‘Ok, possiamo farlo’. È come unire i pezzi insieme…ma è bellissimo, è commovente.

La registrazione di Face it alone è stata fatta durante le sessioni per l’album The Miracle, risalenti al 1989.

Brian e il batterista Roger Taylor hanno descritto il brano con tre parole: “bella, commovente e appassionata”.

Ascolta qui la canzone inedita dei Queen

Il testo di Face it Alone

When something so near

And dear to life

Explodes inside

You feel your soul

Is set on fire

When something so deep

And so far and wide

Falls down beside

Your cries can be heard

So loud and clear

Your life is your own

You’re in charge of yourself

Master of your home

In the end, in the end

You have to face it all alone

When something so dear to your life

Explodes inside

You feel your soul

Is burned alive (burned alive)

When something so deep

And so far and wide

Falls down beside

Your cries can be heard

So loud and clear

Your life is your own

You’re in charge of yourself

Master of your home

In the end, in the end

You have to face it alone

When the moon has lost its glow

When the moon has lost its glow

Da da da da da da da

When the moon has-

When the moon has lost its glow

Da da da da da da da

When the moon-

When the moon has lost its glow

You have to face it all alone

Traduzione

Quando qualcosa di così vicino

E caro alla vita

Esplode dentro

Senti la tua anima

Viene dato alle fiamme

Quando qualcosa di così profondo

E così in lungo e in largo

Cade accanto

Le tue grida possono essere ascoltate

Così forte e chiaro

La tua vita è tua

Sei responsabile di te stesso

Padrone di casa tua

Alla fine, alla fine

Devi affrontare tutto da solo

Quando qualcosa di così caro alla tua vita

Esplode dentro

Senti la tua anima

Viene bruciata viva (bruciato vivo)

Quando qualcosa di così profondo

E così in lungo e in largo

Cade accanto

Le tue grida possono essere ascoltate

Così forte e chiaro

La tua vita è tua

Sei responsabile di te stesso

Padrone di casa tua

Alla fine, alla fine

Devi affrontarlo da solo

Quando la luna ha perso il suo splendore

Quando la luna ha perso il suo splendore

Da da da da da da da da

Quando la luna ha-

Quando la luna ha perso il suo splendore

Da da da da da da da da

Quando la luna-

Quando la luna ha perso il suo splendore

Devi affrontare tutto da solo