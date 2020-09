Il conduttore di Sanremo 2021, Amadeus, dal 2 al 6 marzo 2021, dovrà vedersela con la gestione non solo dello show, ma anche delle regole dettate dall’emergenza Coronavirus.

Il presentatore è stato oggi ospite della seconda giornata della nona edizione del Festival della tv e dei nuovi media, come riportato da La Stampa.

Con la sua schiettezza ha spiazzato i presenti e ha lasciato preludere alla cancellazione/rinvio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

“Qualche proposta è già arrivata ma gli incontri con le case discografiche iniziano ufficialmente da lunedì. A ottobre ci saranno le cinque serate di “Ama Sanremo” su Rai1, il titolo è del direttore Coletta, per scegliere i giovani. Arriveranno qualcosa come 500 proposte”, ha detto Amadeus.

Il 17 dicembre su Rai 1 ci sarà la serata finale di Sanremo Giovani, con la scelta degli otto che saliranno sul palco dell’Ariston: “La stessa sera annuncerà tutto il cast, con i big che verranno personalmente al Teatro del Casinò di Sanremo”.

In merito a come sarà il Festival di Sanremo 2021: “Voglio che venga fatto nella assoluta normalità, non esistono Piani B. Piuttosto non lo facciamo, non posso immaginare il Festival senza pubblico in sala o senza orchestra”.

“Ma voglio essere positivo, nel senso di pensare con positività, e dico che questo sarà il primo grande spettacolo post Covid”, ha concluso.

I numeri parlano chiaro, la pandemia da COVID- 19 è ancora lontana dall’essere risolta. Forse fa meno paura, ma in ogni caso rende difficile fare previsioni su cosa accadrà da qui a pochi mesi. Uno dei settori più colpiti dall’emergenza è senza dubbio quello dello spettacolo che sta attraversando un periodo di estrema incertezza.

Per questo motivo, sarebbe davvero ambizioso supporre che manifestazioni come Sanremo non verranno toccate dalle restrizioni al momento in atto.