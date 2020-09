City Hunter sbarca su Italia 2: la data di inizio programmazione

City Hunter, la serie tratta dall’omonimo manga di Tsukasa Hojo, sbarca su Italia 2. Come informa Simpleguidatv, l’anime sarà proposto in orario preserale. La data di inizio programmazione è il 14 settembre. A partire da tale giorno, le avventure di Ryo Saeba sostituiranno le repliche di One Piece. L’appuntamento è ogni giorno a partire dalle 20:25 con doppio episodio, con repliche il giorno dopo alle 14:05. Si parte con gli episodi Un cocktail esplosivo e Uccidimi, per favore. L’arrivo di Ryo Saeba, in verità, era atteso già lo scorso anno, poiché annunciato da un leak di Publitalia per la stagione autunnale. Come sappiano, così non è stato. Ora, modifiche dell’ultim’ora permettendo, la messa in onda dell’anime su Italia 2 sembra essere sicura.

CITY HUNTER: INFORMAZIONI SUL MANGA

Nato come manga, scritto e disegnato dal maestro Tsukasa Hojo, e pubblicato tra il 1985 e il 1991 su Weekly Shonen Jump, City Hunter risulta essere una delle opere più lunghe del mangaka, sconosiuto anche per Occhi di gatto e per il what-if/sequel di City Hunter: Angel Heart. Tale titolo, ambientato diversi anni dopo la storia di City Hunter, vede un Ryo Saeba di mezza età incontrare la ragazza che ha ricevuto il cuore della sua amata Kaori, morta tempo prima. Il manga di Cuty Hunter è stato pubblicato anche in Italia, inizialmente da edizioni Star Comics sulla testata Starlight, per un totale di 39 volumetti. In seguito, l’opera è stata proposta da Planet Manga in una complete edition di 32 numeri.

LA FORTUNA DELL’OPERA

City Hunter ha avuto una grande fortuna in madrepatria, ispirando quattro serie animate, sei film (un lungometraggio, due OAV e tre special per la tv), un live action con Jackie Chan nel 1992, un drama coreano del 2011 e un film francese del 2018 intitolato Nicky Larson (nome con cui Ryo Saeba è conosciuto in Francia). L’ultima creazione ispirata al manga è City Hunter – Private Eyes uscito nei cinema nel settembre del 2019.

E voi vedrete City Hunter su Italia 2? Dite la vostra!