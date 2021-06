Blackpink – The Movie: il film arriverà ad agosto 2021!

Arriverà ufficialmente il prossimo agosto Blackpink – The Movie, il primo film interamente dedicato alla girlband k-pop più amata e seguita al mondo.

Ad annunciarlo, dopo che i rumors si sono susseguiti nelle scorse settimane, sono state le ragazze stesse, con un poster teaser pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del gruppo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial)

Almeno per il momento non ci è data sapere la data definitiva dell’uscita del film, né di che cosa si tratterà esattamente.

Come riportato qui, il film dovrebbe arrivare nei cinema sudkoreani in agosto, per poi essere distribuito in oltre 100 paesi in giro per il mondo.

Di fatto, Blackpink – The Movie fa parte del progetto 4+1 Project. Con questa iniziativa, la YG Entertainment ha voluto celebrare il quinto anniversario della fondazione della band. Alcuni avevano addirittura pensato che si trattasse dell’aggiunta di un nuovo membro. Per il momento, in ogni caso, nelle Blackpink non sembra esserci spazio per nuove ragazze.

Il film sulle Blackpink arriverà dunque a circa 9 mesi di distanza da Light Up The Sky, il primo documentario che racconta la vita dei membri del gruppo nel dietro le quinte. Nel documentario, disponibile su Netflix, Rosé, Lisa, Jennie e Jisoo si raccontano senza filtri, parlando dei loro esordi e del difficile periodo di training.

Il documentario Light up the sky è stata anche un’occasione per scoprire un po’ di più i rapporti che si sono instaurati fra le ragazze, le loro personalità e la loro totale dedizione al lavoro. Come qualunque altro idol che si rispetti, le Blackpink sono infatti delle vere e proprie stakanoviste che non si fermano mai e sono costantemente alla ricerca della perfezione.

Non ci è dato sapere, almeno fino ad ora, se il film Blackpink The Movie arriverà anche in Italia. Ma immagini