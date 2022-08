BLACKPINK – Pink Venom: Video ufficiale, testo e traduzione

BLACKPINK in the house: Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé sono tornate! Le regine assolute del K-POP, nonché una delle girlband più importanti di sempre hanno pubblicato ora il nuovo singolo Pink Venom, accompagnato dal nuovo videoclip ufficiale, che sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 26 agosto 2022.

Il loro secondo album in studio, Born Pink, uscirà venerdì 16 settembre in tutto il mondo ed è uno degli album internazionali più attesi dell’anno.

Guarda il video ufficiale di Pink Venom:

Testo di Pink Venom:

[블랙핑크 “Pink Venom” 가사]

[Intro: All]

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

[Verse 1: Jennie, Lisa]

Kick in the door, waving the coco

팝콘 이나 챙겨 껴들 생각 말고

I talk that talk, runways I walk, walk

눈 감고 pop, pop 안 봐도 척

One by one, then two by two

내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중

가짜 쇼 치곤 화려했지

Makes no sense, you couldn’t get a dollar outta me

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

자 오늘 밤이야 난

독을 품은 꽃

네 혼을 빼앗은 다음

Look what you made us do

천천히 널 잠재울 fire (Fire)

잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

[Chorus: Jennie, Lisa]

This, that pink venom (x3)

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Taste that pink venom (x3)

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya domе like ah, ah, ah

[Verse 2: Lisa, Jennie]

Black paint and ammo, got bodies like Rambo

Rеst in peace, please light up a candle

This the life of a vandal, masked up and I’m still in CELINE

Designer crimes or it wouldn’t be me, ooh

Diamonds shining, drive in silence, I don’t mind it, I’m riding

Flying private side by side with the pilot up in the sky

And I’m wilding, styling on them and there’s no chance

‘Cause we got bodies on bodies like this a slow dance

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

자 오늘 밤이야

난 독을 품은 꽃

네 혼을 빼앗은 다음

Look what you made us do

천천히 널 잠재울 fire (Fire)

잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

[Chorus: Lisa, Jennie]

This, that pink venom (x3)

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

Taste that pink venom (x3)

Get ‘em, get ‘em, get ‘em

Straight to ya dome like woah, woah, woah

Straight to ya dome like ah, ah, ah

[Bridge: Rosé, Jisoo, Rosé & Jisoo, Lisa]

원한다면 provoke us

감당 못해 and you know this

이미 퍼져버린 shot that potion

네 눈앞은 핑크빛 ocean

Come and give me all the smoke

도 아니면 모 like I’m so rock and roll

Come and give me all the smoke

다 줄 세워 봐 자 stop, drop

I bring the pain like

[Outro: Jennie, Lisa, All]

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (x3)

Straight to ya, straight to ya, straight to ya dome like

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK) (x3)

I bring the pain like

Traduzione Pink venom:

[Intro: All]

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

[Verse 1: Jennie, Lisa]

Dai un calcio alla porta, sventola il coco

Mangia i popcorn, non pensare nemmeno a saltarli

Dico le cose come stanno, cammino sulle passerelle, cammino

Chiudi gli occhi, pop, fai finta che non stai guardando

uno alla volta, due per volta

Tutto crolla al tocco delle mie dita

era splendente per uno spettacolo finto

non ha senso che sei riuscito a spillarmi un dollaro

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

E’ stasera, sono un fiore velenoso

dopo essermi tolta l’anima

guarda cosa mi hai fatto fare

Un fuoco che piano piano ti farà addormentare (fuoco)

E’ così bello, così brutale

Do dolore come

[Chorus: Jennie, Lisa]

Questo, quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

Assaggia quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

[Verse 2: Lisa, Jennie]

Vernice nera e munizioni, corpi come Rambo

Riposa in pace, per favore accendete le candele

questa è la vita di un vandalo, mascherato ed indosso ancora CELINE

crimini con stile o non sarei io, ooh

I diamanti brillano, guida in silenzio, Non mi interessa, sto guidando

Volando su un aereo privato vicino al pilota nel cielo

E mi sto scatenando, mi sto acconciando su di loro e non c’è possibilità

Perché abbiamo corpi su corpi come questo, un ballo lento

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

E’ stasera, sono un fiore velenoso

dopo essermi tolta l’anima

guarda cosa mi hai fatto fare

Un fuoco che piano piano ti farà addormentare (fuoco)

E’ così bello, così brutale

Do dolore come

[Chorus: Jennie, Lisa]

Questo, quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

Assaggia quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

[Bridge: Rosé, Jisoo, Both, Lisa]

Provocaci se voi

Non puoi gestirlo, e sai che

Il colpo che la pozione si è già diffuso

L’oceano rosa è davanti ai tuoi occhi

Vieni e dammi tutti il fumo

come se sono rock and roll

vieni e dammi tutto il fumo

Allineiamoci tutti, fermiamoci, lasciamoci cadere

Porto il dolore come

[Outro: Jennie, Lisa, All]

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta (x3)

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK) (x3)

Porto il dolore come

Il nuovo album delle BLACKPINK:

L’album “Born Pink” è stato annunciato sui social e con un brevissimo teaser video su YouTube, che ha racimolato in poche ore 18 milioni di visualizzazioni e scatenato l’entusiasmo di tutti i fan della girlband, che aspettavano trepidanti il loro ritorno sulle scene. L’album è già disponibile per il pre-order e uscirà in formato fisico in edizione BoxSet Rosa (esclusiva per il D2C Universal) e Boxset nero.

Il comeback:

Per celebrare questo comeback, è iniziata la campagna LIGHT UP THE PINK in tutto il mondo da New York a Londra fino a Rio. In cinque continenti, alcune importanti strutture si sono illuminate di rosa e delle proiezioni digitali sono apparse in alcuni fra i monumenti più iconici fra cui il Brooklyn Bridge, Marble Arch a Londra e la Tokyo Tower.

Interscope Records ha collaborato con la piattaforma LANDMRK per creare un’esperienza interattiva da cellulare. La piattaforma contiene una mappa brandizzata con 500 hotspots in cui i fan del gruppo, i BLINKs, possono accedere fisicamente per disvelare contenuti digitali esclusivi della girlband. Le locations e i monumenti coinvolti nell’operazione LIGHT UP THE PINK sono evidenziati in una mappa digitale.

Le scorse settimane le ragazze hanno pubblicato un nuovo brano, “Ready For Love” assieme ad un videoclip realizzato in collaborazione con il videogioco PUBG Mobile. Pur non trattandosi di un vero e proprio singolo, la clip che vede le ragazze cantare e ballare in versione ‘avatar’, ha ottenuto oltre 66 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

Tour delle BLACKPINK:

Le Blackpink hanno anche annunciato un grande tour mondiale, il Born Pink Tour, che partirà ad ottobre da Seoul (Corea del Sud), per poi trasferirsi negli Stati Uniti con varie tappe, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam e proseguire infine nel 2023 in Asia, Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda.

Si prevede che il tour mondiale vedrà, a livello di pubblico, oltre un milione e mezzo di partecipanti.

La prima esibizione di Pink Venom:

Le Blackpink si esibiranno per la prima volta con il singolo “Pink Venom” negli Stati Uniti live ai Video Music Awards il 29 agosto. Nel 2020 le ragazze hanno fatto la storia del programma come prima girlband coreana a ricevere il premio Moon Person (“Song of the Summer”), mentre quest’anno sono nominate nella categoria “Miglior Performance nel Metaverso”. Lisa, membro del gruppo, è anche la prima artista solista coreana a venir nominata ai VMA (è presente nella categoria “Best K-POP” con il suo progetto solista “LALISA”).