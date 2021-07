Rosé delle BLACKPINK incanta con If I Ain’t Got You di Alicia Keys

Rosé delle BLACKPINK è tornata sul set balneare dello show di varietà sudcoreano Sea of ​​Hope per una commovente cover della ballata del 2003 di Alicia Keys If I Ain’t Got You. Insieme al membro degli SHINEE Onew e a Lee Suhyun degli AKMU, Rosé si è seduta in disparte a studiare i testi sul suo telefono mentre le sue altre star del K-pop erano al centro della scena.

Suhyun ha dato il via alle danze con una leggera corsa e con il verso di apertura della canzone del secondo album di Keys, The Diary of Alicia Keys del 2003. E poi è stata la volta di Rosé, che non ha deluso, mentre la sua voce cristallina brillava come le luci in lontananza. “Alcune persone cercano una fontana/ che prometta di farle rimanere per sempre giovani/ Alcune persone hanno bisogno di tre dozzine di rose/ E questo è l’unico modo per dimostrare che le ami” ha cantato su un groove di pianoforte come sottofondo.

La performance si è conclusa con Onew che ha suonato alcune note alte mentre il trio si sorrideva a vicenda. Non aveva finito, però, dato che il membro degli SHINee è tornato sul palco per un bis, unendosi a Rosé per un duetto sulla traccia del 2009 di Jason Mraz e Colbie Caillat Lucky. Le loro voci si sono unite in una dolce armonia nel ritornello ondeggiante della canzone, “Fortunato sono innamorato del mio migliore amico/ Fortunato di essere stato dove sono stato/ Fortunato di essere tornato a casa”.

Le cover sono arrivate dopo che Rosé ha ricevuto recentemente dell’apprezzamento da John Mayer dopo la cover, realizzata dalla cantante, del suo brano Slow Dancing in a Burning Room, seguite con una versione acustica di The Only Exception dei Paramore.