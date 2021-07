Blackpink: Lisa ha pubblicato delle foto in studio di registrazione

Quest’estate Lisa delle BLACKPINK sta per rilasciare la sua musica da solista per la prima volta. Questo fine settimana l’artista ha offerto finalmente un piccolo assaggio della realizzazione di ciò che verrà.

La cantante di origini tailandesi ha pubblicato durante questo fine settimana un paio di foto che sembravano provenire dallo studio di registrazione. Lo spoiler è avvenuto mediante le sue storie Instagram domenica 25 luglio.

In una foto, si vedono due persone al lavoro davanti a uno schermo. In un’altra, viene mostrato un primo piano di uno schermo, con onde sonore e la didascalia “Come mi chiamo?” forse un accenno all’imminente uscita del cantante.

Ecco le nuove istantanee su Instagram di Lisa dallo studio

Il mese prossimo, Lisa e le sue colleghe Jisoo, Jennie e Rosé pubblicheranno anche un nuovo film intitolato BLACKPINK The Movie.

La pellicola presenterà un nuovissimo concerto e dei filmati dietro le quinte. Il trailer è stato pubblicato pochi giorni fa e i biglietti sono disponibili su blackpinkthemovie.com.

Blackpink – The Movie fa parte del progetto 4+1 Project. Con questa iniziativa, la YG Entertainment ha voluto celebrare il quinto anniversario della fondazione della band.

Il film sulle Blackpink arriverà dunque a circa 9 mesi di distanza da Light Up The Sky. Si tratta del primo documentario che racconta la vita dei membri del gruppo lontana dai riflettori. Nel documentario, disponibile su Netflix, Rosé, Lisa, Jennie e Jisoo si raccontano senza filtri, parlando dei loro esordi e del difficile periodo di training.

Il documentario Light up the sky è stata anche un’occasione per scoprire un po’ di più i rapporti che si sono instaurati fra le ragazze, le loro personalità e la loro totale dedizione al lavoro. Come qualunque altro idol che si rispetti, le Blackpink sono infatti delle vere e proprie stakanoviste. Non si fermano mai e sono costantemente alla ricerca della perfezione!