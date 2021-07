Hawkeye: l’atteso incontro tra Clint Barton e Kate Bishop è realtà

Hawkeye è la prossima serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe, che debutterà in anteprima su Disney + il prossimo 24 novembre. Nella serie il nostro eroe Clint Barton incontrerà finalmente Kate Bishop. Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, i rispettivi interpreti dei due personaggi, stanno lavorando dando il meglio di loro e offrirci uno show degno di nota come lo sono stati Loki, Wandavision e The Falcon and The Winter Soldier.

HAWKEYE: RENNER PARLA DI KATE BISHOP

Jeremy Renner, nel corso di un’intervista a EW, ha parlato di Kate Bishop, la controparte femminile del protagonista Clint Barton nella serie tv Hawkeye, definendola “una ragazzina di 22 anni ed è una grande fan di Occhio di Falco” ma allo stesso tempo “il problema più grande per Clint è Kate Bishop e i numerosi problemi che portano nella sua vita”.

Non dobbiamo pensare erroneamente che Kate Bishop sia un personaggio creato appositamente per la serie tv di Hawkeye. Infatti, l’eroina Marvel è comparsa per la prima volta negli anni 2000 nelle pagine dei fumetti di Young Avengers. Al momento delle sue prime apparizioni, Clint era morto e lei aveva preso il costume di Occhio di Falco in suo onore. Il personaggio si è rivelato essere un vero successo. Infine, la coppia ha finalmente combattuto fianco a fianco in Hawkeye di Matt Fraction e David Aja tra il 2012 e il 2015.

COME BATMAN E ROBIN

Proprio come Clint fa da mentore a Kate nei fumetti, anche Jeremy Renner si è preso la responsabilità di dare il benvenuto a Hailee Steinfeld nel MCU. Runner ha dichiarato: “Quello è sempre stato il mio ruolo. Al di fuori della recitazione, la stavo proteggendo e le fornivo i CliffsNotes (guide di studio nda) su come va con questo tipo di cinema…” e poi ancora: “È un’attrice meravigliosa, un essere umano meraviglioso e non vedo l’ora di vedere tutte le cose interessanti che è in grado di fare”.

Per aggiornamenti su Hawkeye e altre serie tv continuate a seguirci!