Billie Eilish nel cine-concerto di The Nightmare Before Christmas

Billie Eilish farà parte del cast dell’imminente cine-concerto di The Nightmare Before Christmas, il film musicale del 1993 firmato da Tim Burton.

La cantate si esibirà dal vivo durante gli show che si terranno il 29 e il 31 ottobre al Banc Of California Stadium di Los Angeles. Ma non è tutto perché Billie è anche la voce di uno dei personaggi del film, Sally, mentre il compositore e attore Danny Elfman interpreta il protagonista Jack Skeletron.

Per chi non lo sapesse, i cine-concerto sono spettacoli in cui orchestra e artisti eseguono live la colonna sonora di un film, proprio mentre la pellicola viene proiettata.

Prima di prendere parte a questo show, la cantante statunitense Billie Eilish ha pubblicato l’atteso album Happier Than Ever lo scorso 30 luglio.

Oltre a partecipare a The Nightmare Before Christmas, Billie è coinvolta proprio in questo momento in un altro progetto cinematografico. L’artista è, infatti, nelle sale con la canzone No Time To Die che è il brano principale del nuovo film omonimo di 007.

La trama del film di Tim Burton con Billie Eilish

Nightmare Before Christmas (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas) è un film d’animazione del 1993, ideato e co-prodotto da Tim Burton,

La trama vede protagonista Jack Skeletron, re delle zucche della Città di Halloween, che decide di dare una svolta alla sua vita per capire cos’è il Natale. Sally è l’assistente del dottor Finklestein, da lui stesso creata. È una bambola di pezza imbottita di foglie secche, con un animo ribelle ed è segretamente innamorata di Jack, ma troppo timida per farglielo capire se non attraverso le sue dolci azioni.

Sally, con la voce di Billie Eilish, sembra avere alcuni poteri di precognizione dato che (tramite una visione) capisce subito che l’idea di festeggiare il Natale avuta da Jack è destinata a finire in tragedia!