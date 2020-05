Billie Eilish ha appena lanciato uno show su Apple Music

Billie Eilish e suo padre, Patrick O’Connell, hanno appena lanciato uno spettacolo musicale insieme! La 18enne vincitrice del Grammy Award 2020 per l’album dell’anno si è aperta sull’ispirazione che l’ha portata a realizzare questo nuovo show. La cantante ne ha parlato durante un’intervista con Zane Lowe di Apple Music, rilasciata proprio questa settimana.

“Mio padre e io abbiamo maturato questo rapporto nel corso degli anni che è fatto soprattutto di condivisione della musica che ascoltiamo”, ha detto.

“Mio padre ha pubblicato alcune delle mie canzoni preferite facendole ascoltare al mondo intero e io, a mia volta, ho scelto le canzoni che adora lui.”, ha aggiunto in merito allo show.

Billie Eilish ha poi aggiunto che “Papà non l’aveva mai fatto prima. Ma è stato davvero divertente. Penso che gli episodi migliori arriveranno più avanti perché questo è stato il nostro primo tentativo e penso che d’ora in poi andrà meglio. Penso che forse in questi episodi abbiamo chiacchierato un po’ troppo”.

“Ci saranno sei puntate e il mio piano è, ovviamente, che ci siamo io e mio papà, ma poi avremo un episodio in cui arriverà anche la mamma e ci darà alcune canzoni, e poi ne voglio un altro in cui arriva Finneas e ci dà alcune canzoni. Quindi non è che ho sostituito Finneas con mio padre. Voglio dire, sembra così, ma non lo è. “

La musica trasmessa nello show di Billie Eilish “Coprirà decenni e generi, dal popolare e ben noto, al più raro e oscuro”, promette lei. Qui puoi dare un’occhiata allo spettacolo della cantante con suo padre, che prenderà vita solo su Apple Music!