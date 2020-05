Il periodo storico che stiamo vivendo, quello che ci costringe a casa decisamente più del solito, è adatto più che mai per prenderci cura di noi stessi. Ecco il motivo per cui Barò Cosmetics ha deciso di venire incontro ai suoi clienti, con un’offerta super conveniente! In questi giorni l’azienda mette infatti a disposizione un kit per la pulizia del viso ad un prezzo incredibile!

Ecco il kit pulizia viso Barò Cosmetics: clicca qui o sull’immagine per accedere all’offerta!

Partiamo dal prodotto più importante: il siero!

Il Siero Extra Lif di Barò Cosmetic ha una speciale formulazione! Un vero concentrato di principi attivi. Trattamento anti-age ad effetto lifting immediato grazie all’azione dei polifenoli d’uva Biologica coltivata a Barolo, agli agenti liftanti delle ciclodestrine e all’acido ialuronico a basso peso molecolare.

Il risultato è una pelle visibilmente più giovane e distesa.

Crea un film elastico impercettibile sulla pelle che mantiene integro l’NMF ovvero il fattore di idratazione naturale della pelle. Il prodotto è dermatologicamente testato presso il Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara.

Il sieto ha una tripla funzione: compatta, riempire e stira la pelle! Ma Barò Cosmetics ha anche molte altre sorprese per voi!

Il kit pulizia viso in omaggio: prezzo e dettagli

Il kit, di norma, è venduto al prezzo totale di 78 euro ma per voi costerà soltanto 49 euro! Il kit non contiene soltanto il siero liftante! L’offerta di Barò include infatti anche un kit Purify per la detersione del viso, i gel detergente mani igienizzante per le mani di 100 ML e, udite udite, una gift card Barò Cosmetics del valore di 50 euro!

Il Kit purify, vi informiamo, include: