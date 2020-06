Billie Eilish ha smesso di seguire Justin Bieber su Instagram

La cantante Billie Eilish è certamente un personaggio sopra le righe che si distingue per un look a dir poco originale e per il suo linguaggio musicale assolutamente unico.

Pur essendo giovanissima, la ragazza di Los Angeles ha però un’altra particolarità. Quello di avere a cuore temi molto importanti come il movimento Black Lives Matter e il body shaming, ma a differenza di tante colleghe il suo interesse sembra davvero autentico.

Da qualche giorno, però, la cantante sta facendo parlare di sé per un altro dettaglio che per ora non trova una spiegazione logica. Billie Eilish, infatti, non segue più nessuno sul suo profilo Instagram e non è di certo un caso perché lo stesso vale per Twitter. Entrambi gli account, intanto, continuano ad avere un proselito da milioni di follower.

Qualcuno ha ipotizzato che l’artista abbia smesso di seguire alcune celebrità coinvolte in accuse di molestie sessuali. È il caso molto recente di Justin Bieber (che tra l’altro è il suo più grande idolo sin da ragazzina) e di Chris Brown.

Questa spiegazione, tuttavia, non ha un vero e proprio fondamento visto che non ci sono prove certe che incolpino la star canadese. Inoltre, Billie non segue davvero più nessuno, compreso il suo adorato padre e suo fratello Finneas che è da sempre il suo collaboratore più fidato.

Una spiegazione più plausibile è che voglia ripartire da zero togliendo tutti i follow per poi ricominciare a seguire solo le persone a cui tiene di più. In questo caso sarebbe un po’ come fanno molti artisti quando di punto in bianco eliminano tutte le loro foto pubblicate sui loro profili social, per poi annunciare l’inizio di una nuova era artistica o di un nuovo progetto.

Billie Eilish has unfollowed Ansel Elgort, Justin Bieber, XXXTENTACION, and Chris Brown on Instagram after posting that she would be unfollowing abusers. pic.twitter.com/T75SR1MgWo — Estación Bobba (@EstacionBobba) June 24, 2020