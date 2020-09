Billie Eilish: il suo documentario arriva a febbraio 2021

Billie Eilish: il documentario di cui si parla da tempo è ora realtà. L’artista di Los Angels ne ha appena annunciato personalmente il mese di uscita, si tratta di febbraio dell’anno prossimo. Il titolo è Billie Eilish: The World’s a Little Blurry e sarà disponibile su Apple TV+.

The documentary film about Billie Eilish, titled “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” and directed by RJ Cutler, will be released in theaters and on Apple TV+ in February 2021. pic.twitter.com/eSMzYE7Jhz

— billie eilish (@billieeilish) September 28, 2020