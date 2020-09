A volte, basta un’idea semplice ma buona per creare un cult. Questo vale in tutti i campi. Prendiamo Doraemon nei cartoni animati: un gattone robot parlante che fa vivere al suo amico Nobita avventure divertenti e surreali, tramite oggetti magici che sfodera dal suo marsupio. Possiamo menzionare il sempreverde Topolino nei fumetti, dato che a quasi 100 anni dalla sua creazione, la creatura di Disney continua a far ridere e divertire grandi e piccini. Ebbene, anche Fall Guys è nato da un’idea semplice, ma bene azzeccata. Il gioco è divenuto un tormentone estivo, ma non solo. In questo articolo vi faremo una breve presentazione di Fall Guys: Ultimate Knockout, il videogame evento che ha spopolato in tutto il mondo.

CHE COS’È FALL GUYS?

Fall Guys è un party game in stile battle royale. Sicuramente, ne esistono tanti di giochi di questo tipo, ma allora perché tale titolo si differenzia dalla massa? Il titolo in questione, a differenza di titoli quali Fortnite, permette di utilizzare un personaggio che rimane in maniera permanente, sui quali dovremo dedicare tutte le nostre attenzioni: dalla crescita alla personalizzazione. Abbiamo parlato di party game, ebbene, Fall Guys è un gioco stile Takeshi’s Castle (trasmesso in Italia sui defunti Jetix e GXT) che vede come protagonisti 60 giocatori. Gli utenti dovranno affrontare sfide pazze ed esilaranti utilizzando i propri personaggi, uno più bizzarro dell’altro. Essendo stato inserito in PS PLUS e il fatto che stia facendo divertire milioni di gamer in tutto il mondo, è molto probabile che questo irresistibile (e surreale) party game possa raggiungere, se non superare, la fama di Fortnite.

CLASSIFICA STEAM: FALL GUYS IN TERZA POSIZIONE

La classifica Steam della settimana dal 21 al 27 settembre riporta Fall Guys in terza posizione: a precedere il gioco troviamo Among Us (primo posto) e Valve Index Vr Kit (secondo posto). Qui di seguito vi proponiamo la top ten completa:

Among US Valve Index VR Kit Fall Guys: Ultimate Knockout Hades Mafia: Definitive Edition Medival Dynasty Nier: Automata No Man’s Sky Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077

E voi avete provato Fall Guys: Ultimate Knockout? Dite la vostra!