Berlin – Netflix: Chi ci sarà nello spin-off della casa di carta?

Qualche giorno fa all’evento per i fan La casa di carta: The legacy abbiamo avuto la conferma ufficiale che Berlin lo spin-off sull’omonimo personaggio diventerà realtà. L’annuncio di Pedro Alonso ha messo in agitazione il pubblico e come sempre ognuno ha una sua teoria. Ecco quali personaggi potremmo rivedere nel 2023

Per ora Netflix e la produzione non hanno rilasciato ovviamente nessuna anticipazione su Berlin perciò ogni teoria è aperta. Dato che il personaggio di Pedro Alonso soffre di una grave malattia e muore alla fine della seconda stagione lo spin-off sarà presumibilmente un prequel della vita precedente al primo colpo. Nel corso delle ultime stagioni abbiamo conosciuto qualcosa del suo passato. Sappiamo per esempio che ha un figlio Rafael che ci aspettiamo farà parte dello spin-off anche perché si è reso protagonista nel finale.

Berlino è un romantico e pensiamo che nella serie a lui dedicata non potrà mancare l’amata Tatiana. Pensiamo poi, rimanendo sempre in tema di affetti, che sarebbe interessante approfondire l’amicizia con Palermo. Non dimentichiamo poi che Berlino e il Professore sono fratelli e che della loro infanzia abbiamo visto poco perciò ci aspettiamo di rivedere anche Alvaro Morte. L’attore tra l’altro mesi fa si era detto favorevole all’idea di questo spin-off.

In attesa di Berlin qui sotto trovate la nostra intervista a due personaggi de La casa di carta