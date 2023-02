Amici 22: Maddalena furiosa con Paky “Questi video mi fanno schifo”

Durante il daytime di Amici 22 trasmesso oggi pomeriggio Maddalena si scontra con Paky dopo aver scoperto, mediante un filmato, i discorsi che il ballerino ha fatto alle sue spalle.

L’allievo della Celentano si è confidato, vantandosi, con Giulia Stabile e – ridendoci sopra – anche con Samu – riguardo le attenzioni che Maddalena gli sta rivolgendo ultimamente.

Il ragazzo racconta di “ambigui” massaggi alla schiena e di presunti tentativi di avvicinamento sul divano, da parte della ragazza, sottolineando di averne preso le distanze e di aver messo la parola “fine” a questi comportamenti, in quanto fidanzato e per via delle telecamere.

Paky parlando con Giulia, ha rimarcato il fatto di essere impegnato da tre anni e che prima di allora “Ero come Maddalena” come per sottintendere che si tratta di una ragazza facile e ha pure rincarato la dose (riferendosi alla precedente storia della ballerina con Mattia): “Ma quanti ne vuoi?'”.

Maddalena affronta Paky e Samu

La realtà sembra però ben diversa da quella raccontata dal ballerino, perché quando sono insieme Paky non sembra affatto disprezzare gli abbracci, forse soltanto affettuosi, di Maddalena.

Anzi, da quello che si vede nel video, il nuovo allievo di Amici (con lei) si è lasciato andare ad esternazioni che nulla hanno a che vedere con l’amicizia, frasi del tipo “Se non ci fossero le telecamere…Facciamo la doccia insieme?“.

Maddalena e gli altri ragazzi, dopo aver visto i filmati che mostrano l’ambivalenza di Paky e una certa complicità di Samu nei suoi discorsi, decidono dunque di affrontarli.

La ballerina è arrabbiata e ferita soprattutto per quella frase “Ero come Maddalena” che Paky ora giustifica con questa spiegazione: “Mi riferivo alla confidenza prematura che dai alle persone”.

“Se ci sei rimasta male ti chiedo scusa. Ma io all’inizio della nostra conoscenza la pensavo veramente così” aggiunge il ballerino credendo che il suo unico errore sia stato quello di parlare alle spalle della ragazza, in presenza di altri.

“No, non si parla in questo modo” sentenzia Angelina, sottolineando le parole svilenti che l’allievo di Amici ha usato nei confronti della sua collega. “Comunque questo video mi fa veramente schifo” conclude delusa Maddalena.

Paky chiude a sua volta il confronto, consapevole di non avere nessuno dalla sua parte, compreso lo stesso Samu che – rivedendosi nel filmato- sembra aver capito di aver avuto un atteggiamento un po’ superficiale.

