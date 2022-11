B3N – Peter Pan: audio e testo della nuova canzone

B3N è tornato con un nuovo singolo, s’intitola Peter Pan ed è vostro da martedì 8 novembre.

Crescendo non sapevo esattamente perché avessi scelto di fare musica nella vita se non per il semplice motivo che stessi bene ad aprire il cuore davanti alle persone. Oggi torno con una consapevolezza in più: che in una canzone possono esserci gli ingredienti giusti per guarire quando il cuore si spezza. Se la mia musica arriverà in soccorso ad altri, a chi ha vissuto parte del mio stesso viaggio a modo suo, questo lo lascio decidere a Dio. Io posso solo aprirmi e vedere cosa succede. Peter Pan, il mio nuovo singolo, fuori martedì 8 novembre.

Con queste parole Benjamin Mascolo ha introdotto ai fan l’arrivo della sua nuova canzone spiegando quanto sia importante per lui coltivare la sua passione più grande.

Non si tratta soltanto di un compimento della sua identità ma anche di una missione più importante: una possibile cura per chi, come lui, ha in questo momento il cuore spezzato.

Il testo di Peter Pan di B3N

M’hai lasciato andare

perché forse lo sapevi già

che un seme no, non può fiorire

senza sole, pioggia e libertà

ti ho lasciata andare

perché c’è luce nella verità

mai una rondine si può legare

lei balla solo libera

Siamo saliti sul filo a volare

e non c’è modo giusto di cadere

solo Dio lo sa quanto fa male

lascia un vuoto per l’eternità

non ti cerco più dentro le cose

sigarette, donne o altre droghe

perché sono solo brutte copie di te

Giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà

M’hai lasciato andare

perché volevi la maturità

quella cosa che non ti so dare

sono rimasto sempre Peter Pan

ti ho lasciato andare

ero stanco di morire, un giorno alla volta

voglio anarchia, solo anarchia

dammi anarchia, pura anarchia

Siamo saliti sul filo a volare

e non c’è modo giusto di cadere

solo Dio lo sa quanto fa male

lascia un vuoto per l’eternità

non ti cerco più dentro le cose

sigarette, donne o altre droghe

perché sono solo brutte copie di te

Giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà

Giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà

Siamo saliti sul filo a volare

e non c’è modo giusto di cadere

solo Dio lo sa quanto fa male

quanto fa male

non ti cerco più dentro le cose

sigarette, donne o altre droghe

perché sono solo brutte copie di te

Giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà

Giuro la smetto

di immaginare

la nostra vita che non ci sarà

Cosa ne pensate di Peter Pan di B3N?