B3N – Peter Pan è il titolo della nuova canzone (cover e data d’uscita)

B3N sta per tornare con un nuovo singolo, s’intitola Peter Pan e sarà vostro da martedì 8 novembre.

Crescendo non sapevo esattamente perché avessi scelto di fare musica nella vita se non per il semplice motivo che stessi bene ad aprire il cuore davanti alle persone. Oggi torno con una consapevolezza in più: che in una canzone possono esserci gli ingredienti giusti per guarire quando il cuore si spezza. Se la mia musica arriverà in soccorso ad altri, a chi ha vissuto parte del mio stesso viaggio a modo suo, questo lo lascio decidere a Dio. Io posso solo aprirmi e vedere cosa succede. Peter Pan, il mio nuovo singolo, fuori martedì 8 novembre.

Con queste parole Benjamin Mascolo ha introdotto ai fan l’arrivo della sua nuova canzone spiegando quanto sia importante per lui coltivare la sua passione più grande.

Non si tratta soltanto di un compimento della sua identità ma anche di una missione più importante: una possibile cura per chi, come lui, ha in questo momento il cuore spezzato.

Ecco la cover di Peter Pan di B3N

La nuova canzone dell’artista arriva, in effetti, dopo l’annuncio della rottura di Benji con Bella Thorne a cui ha anche dedicato tutto il suo primo album solista, California.

Se il nuovo singolo parla anche della fine della storia d’amore, però, al momento non possiamo dirlo con certezza.

Benji Mascolo e l’attrice sono stati protagonisti insieme del film Time Is Up e proprio sul set, a marzo 2021, Benjiamin ha chiesto la mano di Bella.

L’annuncio della rottura è arrivato attraverso un lungo messaggio sui social scritto dal cantante italiano lo scorso giugno in cui ha spiegato la fine agrodolce della loro travolgente relazione, durata tre anni.

E voi ascolterete Peter Pan di B3N?