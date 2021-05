Streaming Ben: Respira Benji: ecco dove potrete vedere il documentario di Amazon Prime Video su B3N, l’artista oggi solista e in passato membro di Benji e Fede!

Grandissime notizie per tutti i fan di Benjamin Mascolo, aka Benji aka (più di recente) B3N. Il cantante emiliano, ormai ex membro dell’amatissimo duo Benji e Fede, ha annunciato l’arrivo di un documentario!

Il documentario che parlerà della storia della sua vita, intitolato Ben: Respira, ed arriverà presto. Durante la presentazione della nuova programmazione della piattaforma streaming, Benji ha mandato un video messaggio nel quale ha annunciato che sta lavorando proprio ora alla realizzazione del progetto e che non vede l’ora di condividerlo con il pubblico.

Ancora non è stato annunciato se il documentario arriverà nel 2021 o nel 2022.

Ben: Respira è un documentario su uno dei più talentuosi giovani artisti italiani. Le sue sfide, i suoi successi e i suoi sogni. Il docufilm porterà gli spettatori in un lungo viaggio attraverso la vita di Benji; dall’Italia a Los Angeles e New York, partendo dall’esperienza traumatica della malattia e scoprendo le sue ambizioni, gli ostacoli che ha incontrato nella sua scalata verso il successo e la sua determinazione e forza di volontà per superarli:

Oltre alle sue relazioni più profonde e ai suoi valori: l’amicizia, la famiglia, l’amore. Ben: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – una società di Leone Film Group – e diretto da Gianluigi Carella. Il docufilm sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia.