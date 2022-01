Benedict Cumberbatch nel nuovo film di Wes Anderson

Dopo The French Dispatch Wes Anderson si prepara a portare sullo schermo un nuovo progetto. Si tratta di The Wonderful Story of Henry Sugar, contenuto nella raccolta di racconti di Roald Dahl Un gioco da ragazzi e altre storie.

A interpretare il film ci sarà Benedict Cumberbatch, ormai amatissimo Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe. Il progetto sarà realizzato per Netflix.

La notizia è stata riportata da Baz Bamigboye, giornalista del Daily Mail, per poi rimbalzare velocemente in tutto il web.

#WesAnderson directs another @roald_dahl tale of the unexpected following his 2009 animated adaptation of Dahl’s Fantastic https://t.co/0VcurohRbS. Dir will film The Wonderful Story of Henry Sugar for @NetflixFilm with #BenedictCumberbatch as Sugar.Shoots in London v soon. pic.twitter.com/WRFm7ejLpz — Baz Bamigboye 💙 (@BazBam) January 6, 2022

Non è la prima volta che Wes Anderson si misura con Roald Dahl. Nel 2009 aveva infatti diretto Fantastic Mr. Fox, film in stop motion che vantava un cast vocale di star tra cui George Clooney, Meryl Streep, Willem Dafoe e Jason Schwartzman. Una tecnica, quella dello stop motion, che il regista aveva ripreso nel 2018 con L’isola dei cani.

Per quanto riguarda invece Benedict Cumberbatch, dopo averlo visto nei panni di Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, lo incontreremo molto presto nello stesso ruolo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il film uscirà infatti a marzo.

Nel frattempo l’attore sta ricevendo riconoscimenti positivi da pubblico e critica per la sua interpretazione nel film di Jane Campion Il potere del cane, a riprova di quanto l’attore sia poliedrico e duttile.

Siamo quindi molto curiosi di scoprire che tipo di lavoro farà con Wes Anderson che, come è noto, ha uno stile molto particolare. Le riprese del film dovrebbero partire a breve.