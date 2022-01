Golden Globe 2022: tutti i vincitori di questa edizione

Sebbene si sia aperta all’insegna delle polemiche anche questa edizione dei Golden Globe 2022 ha avuto i suoi vincitori. Nomi che sembrano scelti proprio per far calmare le acque ma che, non per questo meritano meno il premio.

A vincere quasi tutto è Jane Campion con Il potere del cane, ma spicca anche West Side Story nella categoria commedia o musical e Will Smith che si aggiudica il premio per la sua performance in King Richard.

Nonostante praticamente tutta Hollywood sia si schierata contro la HFPA attori come Jamie Lee Curtis hanno mandato dei video messaggi; lei in particolare ha voluto ricordare l’impegno dell’associazione in attività di beneficenza.

Chissà cosa accadrà il prossimo anno e se ci saranno i Golden Globe 2023?

Nel frattempo ecco tutta la lista dei vincitori di questa edizione.

I vincitori dei Golden Globe 2022

Miglior film drammatico

Il potere del cane

Miglior regista

Jane Campion (Il potere del cane)

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior commedia o musical

West Side Story

Miglior serie tv commedia o musical

Hacks

Miglior attrice in serie tv commedia

Jean Smart (Hacks)

Miglior attrice in una serie drammatica

Mj Rodriguez (Pose)

Miglior attrice di un film commedia o musical

Rachel Zegler (West Side Story)

Miglior attore non protagonista in una serie tv

O Yeong-su (Squid Game)

Miglior attore in una commedia o musical

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Miglior attrice drammatica

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Miglior attrice miniserie o film tv

Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior attore in una miniserie o film tv

Michael Keaton (Dopesick)

Miglior attore in una serie tv drammatica

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attore di serie tv commedia o musical

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attore in un film drammatico

Will Smith (King Richard)

Miglior film d’animazione

Encanto

Miglior attrice non protagonista in un film

Ariana DeBose (West Side Story)

Miglior attore non protagonista

Kodi Smit-McPhee (Il potere del cane)

Miglior attrice non protagonista in serie tv

Sarah Snook (Succession)

Miglior sceneggiatura cinematografica

Kenneth Branagh — Belfast

Miglior miniserie o film tv

The Underground Railroad

Miglior colonna sonora cinematografica

Dune — Hans Zimmer

Miglior canzone in un film

No Time to Die da No Time to Die — Billie Eilish, Finneas O’Connell