Barbie The Album – Watati di Karol G: video, testo e traduzione

Anche Karol G fa parte dell’elenco di artisti di Barbie The Album con la canzone Watati, brano originale della cantautrice colombiana.

L’ album è l’accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il video Watati di Karol G – Barbie The Album

Testo

Hello?

Yo, chica

Una vez más

El flaquito del swing

Watati, jejeje

Papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (quede marea’o)

Y, papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico (hey, hey, hey)

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (dale)

Y, guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere’ asesina (jejeje)

Guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere’ asesina (ey)

Las mano’ pa’l aire, el pum-pum pa’l suelo

Con las manito’ puesta’ en las cadera’

Paga quien lo mueve como quiera

Pero muévalo, pues

Hasta abajo, hasta abajo

Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo (dale, pues)

Más pa’bajo, más pa’bajo (más, más, más)

Más pa’bajo, pa’bajo, pa’bajo (jajaja)

Ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo estoy al cien (jejeje)

Vamo’ a seguir

Moviendo ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo estoy al cien

Vamo’ a seguir

Papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (quede marea’o)

Y, papi, vamos a la disco pa’ pasarla rico (hey, hey, hey)

Mucho humo, aguardientico pa’ quedar mareadito (dale)

Y, guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere’ asesina

Guau, dale hasta el suelo, que to’ el mundo entero

Sabe que meneándolo tú ere’ asesina

Cuando te veo bajando al piso, mamá

De una el corazón se me empieza a llenar

Los mane’ en la disco me dicen: “Aldo representa”

La bichota tiene mambo en esas cadera’

Cuando empieza a menear ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven

Muévelo ahí

Sé que estás activa y yo ‘toy al cien

Vamo’ a seguir

Bailando con la gente en la discoteca (ja)

El humo, el agua, chica, ya no siento la cabeza

Pásame el agua que está en la mesa

Pa’ tomármela todita porque me quiero refrescar

Si ustede’ quieren que siga la fiesta

After party, vámono’ hasta que amanezca

Este es Aldo Ranks

Con la Bichota

Jejejejeje

¿Esto tu no lo esperaba’, verdad?

Jajajaja

Colombia y Panamá

O-Ovy On The Drums

Traduzione

Ciao?

io ragazza

Un’altra volta

Lo swing magro

Watati, ehehe

Papà, andiamo in discoteca a divertirci

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (ho le vertigini)

E, papà, andiamo in discoteca a divertirci (ehi, ehi, ehi)

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (dallo)

E, wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino (hehehe)

Wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino (ehi)

Le mani per l’aria, il pum-pum per la terra

Con le manine ‘messe’ sui fianchi’

Chi lo muove come vuole paga

Ma spostalo allora

Giù giù

Giù, giù, giù (vai avanti, allora)

Più giù, più giù (più, più, più)

Più giù, giù, giù (hahaha)

Quel bam-bam-bam e io veniamo, veniamo, veniamo

spostalo lì

So che sei attivo e io ho cento anni (hehehe)

Andiamo avanti

Spostando quel bam-bam-bam e io vengo, vieni, vieni

spostalo lì

So che sei attivo e io ho cento anni

Andiamo avanti

Papà, andiamo in discoteca a divertirci

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (ho le vertigini)

E, papà, andiamo in discoteca a divertirci (ehi, ehi, ehi)

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (dallo)

E, wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino

Wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino

Quando ti vedo scendere a terra, mamma

Da uno il mio cuore comincia a riempirsi

La criniera in discoteca mi dice: “Aldo rappresenta”

Il bichota ha un mambo su quei fianchi

Quando inizia a scuotere quel bam-bam-bam e io vengo, vieni, vieni

spostalo lì

So che sei attivo e io ho cento anni

Andiamo avanti

Ballando con la gente in discoteca (ha)

Il fumo, l’acqua, ragazza, non sento più la testa

Passami l’acqua che è sul tavolo

Prendere tutto perché voglio rinfrescarmi

Se vuoi che la festa continui

Dopo la festa, andiamo fino all’alba

Questo è Aldo Ranks

con l’insetto

ehehehehe

Non te lo aspettavi, vero?

Hahaha

Colombia e Panama

O-Ovy alla batteria